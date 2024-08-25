Пищевая кома: 8 путей, как ее избежать

Вероятно, каждое ваше застолье включает сытные и жирные блюда. Однако после переедания вы рискуете попасть в пищевую кому, чувствуя усталость и дискомфорт.

Профессиональные диетологи поделились своими советами, чтобы помочь избежать неприятных последствий празднования. Больше об этом пишет eatthis.com.

Что же такое пищевая кома?

Существуют разные мнения относительно того, что провоцирует пищевую ком или, как ее называют научно, постпрандиальную сонливость (усталость после еды).

Одной из причин является тип пищи, которую вы потребляете. Второй – то, как кровь перенаправляется от мышц в желудочно-кишечный тракт для переваривания пищи.

"Несмотря на отсутствие точного научного ответа, физиология указывает на то, что ключ может скрываться в работе нервной системы", – объясняет представитель Академии питания и диетологии Кристи Кинг.

Наша нервная система делится на две части:

парасимпатическая нервная система, отвечающая за "отдых и пищеварение";

симпатичная нервная система, которая активируется во время стресса или опасности.

"Когда вы едите, активируется парасимпатическая система, снижающая активность симпатической, приводя к усталости", – добавляет Кинг.

Другое объяснение состоит в том, что вы перегружаете организм большим количеством пищи.

"Переедание приводит к ощущению усталости, поскольку кровь перемещается от мозга и конечностей к пищеварительной системе. Также это может быть связано с резким снижением уровня сахара в крови после потребления блюд с высоким содержанием рафинированной муки или сладостей", – рассказывает диетолог Моника Ауслендер Морено .

Как избежать пищевой комы?

Наполните тарелку цветными продуктами

Фрукты и овощи – ваши союзники. "Клетчатка помогает ощущать сытость, а антиоксиданты улучшают общее здоровье", – подчеркивает Кинг. Она рекомендует заполнить половину тарелки овощами и фруктами, а сливочные овощи ограничить до одной ложки.

Ешьте равномерно в течение дня

"Голодование к трапезе – прямой путь к перееданию", – предостерегает Ауслендер Морено. Она рекомендует есть завтрак и обед как обычно и даже перекусить перед ужином.

Употребляйте пищу разумно

"Контроль порций помогает избежать переедания. Сфокусируйтесь на еде, наслаждаясь ее вкусом и текстурой", – говорит Кинг.

Замедлите темп

Перестаньте торопиться: положите вилку между укусами. "Не обязательно съедать все с тарелки", – отмечает Кинг.

Избегайте десертного перебора

"Переходите к одному-двум любимым десертам, и сочетайте их с белками, чтобы замедлить усвоение сахара", – советует Ауслендер Морено. Остальные сладости можно забрать домой.

Пейте воду

Регулярное употребление воды поможет поддержать энергию. "Обезвоживание только усиливает усталость", – отмечает Кинг.

Прогулка после трапезы

"Это стимулирует кровообращение и заряжает энергией. Выйдите на свежий воздух с семьей", – советует Ауслендер Морено.

Одна порция – достаточно

"Одна тарелка пищи – идеальная порция, чтобы избежать переедания", – отмечает Ауслендер Морено.

Ранее OBOZ.UA писал, какие признаки нездорового кишечника.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.