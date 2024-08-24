Признаки того, что ваш кишечник нездоров: какие продукты могут улучшить ситуацию

Кишечник играет ключевую роль в функционировании вашего организма. Специалисты часто называют его "вторым мозгом" или "главным шлюзом" для получения питательных веществ.

Он чрезвычайно важен для общего состояния вашего здоровья, и научные исследования постоянно открывают новые связи между состоянием кишечника и нашим общим благополучием. Больше об этом пишет eatthis.com.

Как же определить, все ли в порядке с нашим кишечником? Четкий ответ на этот вопрос имеет диетолог Лорен Манакер. Она рассказала о признаках нездорового кишечника и продуктах, которые могут помочь его восстановить.

Симптомы, свидетельствующие о нездоровом состоянии кишечника

Существует множество сигналов, указывающих на проблемы с кишечником, но вот несколько наиболее распространенных, которые могут подсказать, что что-то пошло не так.

Постоянное вздутие

"Одной из причин вздутия живота может быть дисбаланс микробиомы", - объясняет Манакер. Люди с кишечными проблемами часто имеют больший риск развития СРК (синдрома раздраженного кишечника). Одним из основных симптомов этого состояния является постоянное вздутие или боли в области живота.

Хроническая усталость

"Хотя пока полная связь не выяснена, некоторые исследования показывают, что постоянная усталость может быть связана с нездоровым состоянием кишечника", - отмечает Манакер.

Однако она добавляет, что другие факторы, такие как железодефицитная анемия, стресс или даже недостаток сна, могут вызвать усталость. Согласно обзору Sleep Medicine Reviews, проблемы с микробиомом могут привести к нарушениям сна или трудностям с отдыхом ночью, что только усугубляет чувство усталости.

Запоры

Другим важным индикатором здорового кишечника является регулярный легкий стул. Это указывает на должную работу пищеварительной системы. "Человек должен опорожняться по меньшей мере каждые три дня. Если это происходит реже, возможно, ваше здоровье кишечника требует внимания", – говорит Манакер.

Продукты, которые помогут улучшить состояние кишечника

Если вы заметили у себя симптомы, свидетельствующие о нарушении здоровья кишечника, включение в рацион некоторых продуктов может помочь восстановить баланс. Важно поддерживать должное количество пробиотиков и пребиотиков в ежедневном питании.

Грецкие орехи

Грецкие орехи богаты антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами, что делает их очень полезным продуктом.

"Исследования показали, что потребление грецких орехов в течение восьми недель способствует улучшению микробиомы кишечника. Это, вероятно, связано с высоким содержанием клетчатки в орехах, что положительно влияет на рост пробиотических бактерий и выработку масляной кислоты", - говорит Манакер.

Кефир

Благодаря высокому содержанию пробиотиков, кефир широко известен как отличное средство для поддержания здорового кишечника. Если вам не нравится его вкус, можно добавлять его в полосу, чтобы сделать потребление более приятным.

"Кефир – это ферментированный напиток на основе молока, который может наполнить кишечник полезными бактериями", – отмечает Манакер.

Топинамбур

Мало известный, но очень полезный продукт для восстановления микробиомы – топинамбур.

"Пробиотики питаются пребиотической клетчаткой, которая находится в топинамбуре. Это способствует поддержанию роста полезных бактерий и, соответственно, улучшает общее состояние кишечника", – объясняет Манакер.

Таким образом, внимательно следя за состоянием кишечника и внося в рацион полезные продукты, вы можете улучшить свое общее самочувствие и здоровье.

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