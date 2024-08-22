7 наиболее эффективных продуктов, которые уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний

По данным научного исследования, проведенного специалистами из Университета Эмори в Атланте, более 50% смертей, вызванных заболеваниями сердца, можно предотвратить ежегодно. Помимо избегания вредных привычек, таких как курение, важно контролировать четыре основных фактора: избыточный вес, повышенный уровень холестерина, АД и диабет.

Эти факторы можно значительно снизить или даже полностью устранить благодаря определенным изменениям в питании, как свидетельствуют результаты исследований. Издание eatthis.com собрало список лучших продуктов, которые не только помогут уменьшить риск заболеваний сердца, но и поддержат ваш вес и защитят от диабета.

Темный шоколад

Поклонники шоколада могут радоваться: десятки исследований свидетельствуют о положительном влиянии какао на сердечно-сосудистую систему. Какао в виде горячего напитка или темного шоколада способствует улучшению работы сердца. Одно из исследований, опубликованное в журнале Circulation Heart Failure, показало, что женщины, потреблявшие одну-две порции шоколада в неделю, имели на 32% меньший риск развития сердечной недостаточности.

Еще одно исследование показало, что мужчины, которые ели шоколад (примерно 1/3 стакана в неделю), имели на 17% более низкий риск инсульта. Полезные свойства шоколада обусловлены полифенолами и флаванолами – противовоспалительными веществами, поддерживающими здоровье сердца. Специалисты советуют выбирать шоколад с содержанием какао не менее 60%, а еще лучше – 74% и выше.

Едомаме

Соевые стручки – идеальный перекус, богатый магнием, фолиевой кислотой и калием, которые поддерживают артериальное давление на нормальном уровне и снижают риск заболеваний сердца. Клетчатка в этих бобах помогает организму утилизировать "плохой" холестерин. Университет Лидса провел анализ, который обнаружил, что ежедневное потребление на каждые 7 г клетчатки существенно уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Чай Ройбуш

Ученые из Penn State обнаружили, что люди, плохо справляющиеся со стрессом, имеют повышенный уровень воспаления в организме, что является основой для развития болезней сердца, диабета и рака. Чай ройбуш благодаря содержанию флавоноида аспалатина снижает уровень гормонов стресса, что, в свою очередь, помогает уменьшить голод и накопление жира в организме.

Помидоры

Ликопин, антиоксидант, содержащийся в большом количестве в помидорах, помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака и повреждений кожи. Исследования показали, что концентрат из томатов способен улучшить состояние кровеносных сосудов на 53%. Специалисты рекомендуют обращать внимание на органические помидоры, поскольку они имеют более высокое содержание полифенолов и витамина С.

Грецкие орехи

Форма грецкого ореха напоминает сердце, и не случайно – эти орехи богаты омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, что значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показали, что ежедневное употребление орехов на 40% снижает риск заболеваний сердца. Специалисты отмечают, что наиболее полезных веществ содержится в масле грецких орехов, которое можно добавлять в салаты и блюда из пасты.

Семена льна

Только столовая ложка семян льна содержит около трех граммов клетчатки и всего 55 калорий. Эти семена – мощный источник омега-3 жиров, которые поддерживают здоровье сердца и стабилизируют настроение. Его можно добавлять к полосе или йогуртам, чтобы извлечь максимальную пользу.

Пророщенный чеснок

Чеснок с зелеными побегами часто выбрасывают, но ученые обнаружили, что пророщенный чеснок имеет больше антиоксидантов, чем свежий. Выдержанный чеснок также известен своей пользой для сердца, в частности, в виде добавок. Исследования показали, что прием четырех частиц ежедневно может снизить образование бляшек в артериях.

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