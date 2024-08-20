Улучшает работу организма и предотвращает развитие рака: какие полезные свойства тофа

Регулярное употребление тофу имеет множество преимуществ для организма, особенно если иногда заменять им мясо. Более того, тофу – это универсальный продукт, который следует добавлять в завтрак или к полосе во время перекусов.

Ниже рассмотрим четыре возможных положительных изменения в вашем организме, если вы регулярно употребляете тофу. Больше об этом пишет eatthis.com.

Способствует снижению риска сердечных заболеваний

Если ваш утренний прием пищи обычно состоит из бекона, колбасок и яиц, попробуйте заменить их скремблом из тофа. Такая замена может оказать значительное влияние на уровень вашего холестерина. Причина в том, что тофу не содержит холестерина, в отличие от животного белка. Мясо богато насыщенными жирами, которые повышают уровень "плохого" холестерина ЛПНП и увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Тофу же, напротив, способствует снижению этих рисков.

Уменьшает развитие диабета 2 типа

Научные исследования показывают, что изофлавоны сои – соединения, содержащиеся в тофу и других соевых продуктах, могут помогать регулировать уровень сахара в крови. Для людей с диабетом 2 типа или преддиабетическим состоянием, поддержание стабильного уровня глюкозы очень важно. Исследование, проведенное в 2020 году, подтвердило, что потребление тофа и соевых белков было связано со снижением риска диабета 2 типа у более чем 560 000 человек.

Защищает от определенных видов рака

Многочисленные научные исследования подтверждают, что регулярное употребление тофа может снизить риск развития некоторых видов рака. Например, согласно двум обзорным исследованиям, мужчины, регулярно потреблявшие тофу, имели на 32-51% меньший риск развития рака простаты. Другое исследование показало, что высокий уровень потребления сои и тофа снижает риск рака желудка у женщин на 59%.

Предотвращение потери костной массы

Тофу является полноценным белком, поскольку содержит все девять незаменимых аминокислот. Одна порция (примерно 85 г) содержит 8 г белка и обеспечивает 15% от рекомендованной суточной нормы кальция. Научные данные также указывают, что ежедневное потребление примерно 80 миллиграммов изофлавонов сои может помочь предотвратить потерю костной массы. Для сравнения одна порция тофу содержит около 20 миллиграммов этих полезных веществ.

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