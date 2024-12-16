5 вредных ночных привычек, способствующих накоплению жира на животе

Многие не обращают внимания на то, как ночные привычки могут влиять на наш вес. Однако некоторые простые ритуалы, которые мы совершаем ежедневно перед сном, могут стать причиной нежелательных изменений в фигуре.

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От привычных перекусов до просмотра телевизора – это имеет значение для нашего тела. Издание eatthis.com опубликовало пять привычек, которые могут тайно способствовать накоплению жира на животе.

The Nutrition Twins®, диетологи Темми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос разобрали самые распространенные ночные ритуалы, способствующие увеличению абдоминального жира.

Теплое молоко перед сном

Многие любят пить теплое молоко перед сном, чтобы улучшить сон. И это неудивительно, ведь молоко содержит триптофан – аминокислоту, которая помогает расслабиться. Однако чрезмерное потребление калорий не приносит пользы вашей талии.

Как предупреждают The Nutrition Twins: "Если вы ежедневно выпиваете 355 мл молока перед сном и не меняете ничего в своем рационе, вы можете набрать до 5,5 кг за полгода. Даже выбор обезжиренного молока приведет к набиранию более 2,7 кг за тот самый период".

Залипание в социальных сетях перед сном

Если вы привыкли прокручивать ленту соцсетей перед тем, как заснуть, лучше уложите телефон подальше. "Голубой свет экранов подавляет выработку мелатонина, нарушая циркадные ритмы, что негативно влияет на сон. Недостаток сна приводит к повышенному аппетиту, особенно к сладкой пище. Кроме того, это может повлиять на гормоны и осложнить поддержание нормального обмена веществ", – говорят The Nutrition .

Употребление кофеина

Кофеин – это настоящий враг спокойного сна. Исследования показывают, что потребление кофеина даже за шесть часов до сна может нарушить ночной отдых. Данные из Harvard Health Publishing указывают, что недостаток сна повышает уровень гормона грелина, стимулирующего аппетит и может привести к набору веса.

Просмотр телевизора допоздна

Несмотря на то, что сериалы могут стать причиной привыкания, чрезмерный просмотр телевизора часто приводит к перееданию. Исследования подтверждают, что процесс связан с большим количеством калорий, потребленных во время просмотра. К тому же реклама может стимулировать желание съесть вредные перекусы.

Есть слишком поздно перед сном

Последний прием пищи должен происходить за три часа до сна, отмечают эксперты. "Во время сна организм останавливает процесс пищеварения, восстанавливая силы. Если желудок еще работает, это отвлекает организм от восстановления, и калории не используются должным образом", – объясняют они. Исследования также показывают, что пища перед сном нарушает циркадные ритмы и оказывает негативное влияние на уровень сахара в крови и обмен жиров. Кроме того, еда перед сном может привести к изжоге, что не позволит вам нормально отдохнуть.

Увеличение количества пищи поздним вечером также ведет к вероятности переедания на следующий день, когда организм потребует еще больше энергии для восстановления после недосыпи.

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