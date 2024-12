Продукт, который должен быть у вас на кухне: какая пища способствует похудению

То, что вы едите, в значительной степени определяет, как быстро и эффективно вы снижаете вес. Чтобы упростить этот процесс, стоит позаботиться, чтобы здоровые продукты всегда были под рукой, поскольку только так вы сможете быстрее и легче придерживаться правильного питания.

Одним из таких продуктов являются бобовые, которые имеют долгий срок хранения и помогают в процессе похудения. Почему вам следует всегда держите их в своей кладовой, рассказали в Eat This, Not That.

Фасоль – это мощный продукт для снижения веса. Согласно мета-анализу, опубликованному в The American Journal of Clinical Nutrition, всего 3/4 стакана бобов в ежедневном рационе всего за шесть недель способны помочь потерять около 0,35 кг, даже без изменений в других аспектах питания или физической активности.

Хотя это может показаться незначительным количеством, однако такое простое дополнение к рациону способствует потере веса без необходимости отказываться от привычных блюд или режима, что приближает к желаемым целям. Кроме того, другое исследование доказывает, что люди, которые потребляют больше клетчатки и микроэлементов, таких как калий, магний и железо, по сравнению с теми, кто не употребляет фасоль, обычно имеют более здоровый рацион.

Таким образом, любители бобов имеют более низкий индекс массы тела и меньший объем талии, а потому потребление фасоли также помогает снизить риск будущего увеличения объема талии. Также, фасоль способна снижать уровень "плохого" холестерина, улучшая показатели метаболического синдрома и уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Поэтому, независимо от формы хранения, будь то сушеная или консервированная, фасоль является отличным источником клетчатки и белка, которая помогает контролировать аппетит, снижать уровень холестерина и способствует здоровью пищеварительной системы. Учтите, что употребление около 1,5 стакана бобов в день или других продуктов с высоким содержанием клетчатки помогает снизить потребление калорий на 300 ккал и способствует снижению веса на 1,4 кг всего за 4 недели.

