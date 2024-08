Лучший перекус для тренировки: польза миндаля для организма

Когда во время тренировки возникают определенные трудности, даже самые преданные и упорные спортсмены могут испытывать снижение производительности. В случае если вы чувствуете, что ваши силы не на максимуме, рассмотрите добавление в рацион миндаля.

Это просто дополнение к рациону, которое может улучшить производительность и уровень энергии спортсменов во время тренировок. Какие полезные свойства миндаля и почему эффективно для тренировок, рассказали в Eat This, Not That.

Воздействие миндаля на физическую активность

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале международного общества спортивного питания, 8 спортсменов в течение 4 недель ежедневно употребляли 75 граммов миндаля или изокалорийное печенье, а после этого они перешли на другую пищу еще на 4 недели. После каждого периода участники проходили тестирование по физическим упражнениям, включая езду на велосипеде. В результате исследования удалось установить, что добавление миндаля в рацион улучшает физическую работоспособность и выносливость, благодаря чему спортсмены продемонстрировали лучшие результаты.

Таким образом, миндаль обеспечивает длительное ощущение сытости благодаря белку и клетчатке, что помогает повысить выносливость во время тренировок. Кроме того, антиоксиданты в миндале улучшают поставку кислорода в мышцы и дыхательные пути, способствуя более эффективному расщеплению глюкозы.

Предостережение

Несмотря на то, что миндаль богат полезными веществами, в данном исследовании существует несколько существенных ограничений. Все участники были подготовленными спортсменами, интенсивно тренировавшимися на протяжении всего исследования. Кроме того, исследователи сравнивали миндаль с печеньем, которое хотя и имеет похожую калорийность, но отличается совсем другим составом питательных веществ, что может повлиять на результаты и их применение к другим группам людей.

Следует учитывать, что хотя миндаль полезен для здоровья, но он не имеет прямого влияния на выносливость во время тренировки. Для энергии во время физических упражнений лучше выбирать углеводы, особенно для упражнений высокой интенсивности. Важно помнить о полезных жирах в миндале, но продукты с высоким содержанием жира не рекомендуются до или после тренировки.

Как есть миндаль

Включите миндаль за 2-4 часа до тренировки вместе со сложными углеводами и нежирным белком для поддержания энергии. Хотя исследования по поводу пользы миндаля до сих пор продолжаются, однако его пользу для тренировок делайте этот орех полезным как для спортсменов, так и для тех, кто поддерживает здоровый образ жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о пользе и преимуществах миндаля.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.