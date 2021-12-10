5 вариантов завтраков для молодости и здоровья

"Завтрак съешь сам, обед – раздели с другом, а ужин отдай врагу". Это высказывание неоднократно слышал каждый и уже понял, что утренний прием пищи – самый важный. Однако в безумном ритме современной жизни не каждому из нас удается правильно, сбалансированно, а главное – вовремя – завтракать. В то же время врачи, диетологи, тренеры по основам питания всего мира настаивают на том, что именно правильное начало дня насыщает организм необходимыми для выработки энергии веществами и позволяет сохранить здоровый вид.

Поэтому OBOZREVATEL разбирался, почему важен завтрак, а также подготовил выборку полезных продуктов, которыми следует начинать свое утро, чтобы надолго сохранить молодость и красоту.

Торопливо выпивать чай или кофе или вообще пропускать завтрак стало привычкой для многих современных людей. Они оправдывают себя тотальной занятостью или отсутствием утреннего аппетита, однако совсем не учитывают, что без правильного начала дня наш организм скорее истощается, а внешний вид, как известно, зависит от здоровья внутри.

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Об этом говорится в материале издания Women's World.

Питательные вещества, которые мы получаем утром, необходимы для поддержания тела и разума в надлежащем состоянии. Правильный подбор продуктов для утреннего приема пищи помогает сохранять крепость костей и мускульной системы, насыщать кожу влагой, снижать вес и поддерживать свежесть и молодость кожи. Какие же продукты выбрать для завтрака?

Овсянка – настоящая антивозрастная пища. Эта крупа содержит большое количество клетчатки, что позволяет снизить уровень холестерина и сахара в крови. Также овсяная крупа – действенный антиоксидант, а это значит, что она успешно защищает вас от окислительного повреждения.

Обратите внимание на то, что только цельнозерновая крупа, предназначенная для варки, полезна для здоровья и молодости. Быстрорастворимые хлопья обычно содержат слишком много сахара и усилителей вкуса, поэтому их нужно обходить стороной.

Чтобы сохранить здоровый вид и гладкость вашей кожи, также можно воспользоваться рецептами великолепных масок для всех возрастов на основе овсянки.

Для приготовления смузи на завтрак выбирайте растительное молоко, например миндальное, содержащее большое количество витамина Е. Он сохраняет вашу кожу молодой и насыщенной, а также регулирует уровень холестерина.

Ягоды – источник витамина С, а именно его добавляют в косметические средства, чтобы осветлить тон кожи и уберечь ее от преждевременного старения. Выбирайте для завтрака ягоды с низким гликемическим индексом, такие как клубника, малина и черника, поскольку они не повышают уровень сахара в крови и наполнены антиоксидантами.

Кстати, исследование Американской кардиологической ассоциации, опубликованное журналом Circulation, утверждает, что женщины, регулярно потребляющие чернику и клубнику, имеют на 32% более низкий риск сердечного приступа.

Тосты из цельнозернового хлеба с пастой из авокадо – прекрасный выбор для тех, кто боится набрать вес. Именно на завтрак без оговорки можно позволить себе здоровые жиры.

Авокадо содержит омега-3, которая очень важна для функционирования мозга, уровня энергии и здорового метаболизма. Кроме того, именно она делает кожу эластичной, гладкой и разглаживает морщинки.

Блюда на основе яиц обязательно должны находиться в арсенале борьбы с первыми проявлениями старения. Этот продукт обогащен полезными жирами и углеводами, поэтому начать день, например, с омлета – правильный выбор. Также яйца, наполненные антиоксидантами (витаминами А и Д), предотвращают образование морщин, положительно влияют на память и зрение.

Многие любят выпить кофе за завтраком, однако полезнее для здоровья и молодости обратить свое внимание на зеленый чай.

Многие виды чая содержат вещества, которые нейтрализуют воздействие свободных радикалов, но только зеленый чай обогащен антиоксидантом, известным как EGCG (полифенол зеленого чая).

Издание ScienceDaily, ссылаясь на доктора Стивена Хсу, клеточного биолога Медицинского колледжа Джорджии, утверждает, что действие полифенола зеленого чая способно реактивировать отмершие клетки эпидермиса, помогает бороться с морщинами и омолаживает кожу.

Как видим, молодость и здоровье напрямую зависят от того, что мы потребляем. Не пропускайте завтраки, выбирайте полезные продукты и оставайтесь красивыми и молодыми!

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ученые посоветовали завтракать в определенное время и рассказали, что может произойти с организмом в случае пренебрежения этим правилом.