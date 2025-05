5 'здоровых' мифов, которые могут ухудшить ваше здоровье

Соцсети переполнены советами по здоровью, которые обещают мгновенные результаты — от волшебных диет до "омолаживающих" средств. Однако не все, что выглядит убедительно в ленте, действительно достойно доверия и может принести потрясающий результат.

Многие популярные советы базируются на мифах или ложных обещаниях, которые могут навредить вашему организму и ухудшить самочувствие. В Eat This, Not That рассказали, какие мифы являются выдумками и что стоит знать, чтобы не попасть в заблуждение.

Миф №1. Все углеводы вредны

Углеводы могут быть важной частью здорового рациона, если выбирать их правильные источники. Цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и бобовые не только обеспечивают энергию, но и поддерживают работу кишечника и общее самочувствие. Они богаты клетчаткой и полезными веществами, влияющими на долговременное здоровье. Лучше избегайте рафинированного сахара и сиропов, отдавайте предпочтение сложным углеводам.

Миф № 2. Лектинов следует избегать

Лектины — это белки, которые есть в составе бобовых и зерновых, имеющих сомнительную репутацию. Однако на самом деле они безопасны после термической обработки. Чаще всего проблемы возникают не из-за самих белков, а из-за резкого увеличения клетчатки в рационе.

Чтобы избежать дискомфорта, вводите эти продукты постепенно, начиная с 1 чайной ложки в день, постепенно увеличивая количество. Такой подход поможет организму адаптироваться и поддержать здоровье микробиома.

Миф № 3. Вы должны везде применять кокосовое масло

Кокосовое масло может иметь определённые плюсы, но злоупотреблять им точно не стоит. Оно содержит много насыщенных жиров, которые в большом количестве могут повысить риск сердечно-сосудистых проблем. Если используете кокосовое масло, делайте это умеренно. Сбалансированное питание всегда лучше слепого следования моде.

Миф № 4. "Быстрые решения" работают

Если вам нужно улучшить форму к празднику, стоит избегать быстрых диет, которые обещают мгновенный эффект. Они часто нездоровы и не дают долговременных результатов. Лучше менять питание и физическую активность постепенно, интегрируя их в повседневную жизнь. Такие изменения более устойчивы и приносят лучшие результаты в долгосрочной перспективе.

Миф № 5. Определенные упражнения могут убрать жир в проблемных зонах

Уменьшение жира в определенных участках тела с помощью отдельных упражнений — это миф. Ваше тело не использует энергию только из одной конкретной области, а потому выполнение упражнений для пресса не приведет к снижению жира только на животе. Для эффективного снижения жира необходимо снижать общий вес тела через сочетание физической активности и правильного питания.

