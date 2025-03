6 мифов о тренировках, в которые не стоит верить

Довольно легко запутаться в советах, которые работают для других, но не обязательно подходят вам. Кроме того, важно понимать, что большинство популярных фактов о тренировках окутано мифами, которые могут мешать вашему прогрессу.

Также, поскольку каждый имеет разные цели, будь то похудение, набор мышц или улучшение выносливости, а потому универсального подхода не существует. В Eat This, Not That рассмотрели некоторые ложные представления о фитнесе и разобрали, что из них действительно работает.

Миф №1. Похудение в отдельных участках тела

Точечное сжигание жира — это миф. Организм не выбирает, откуда сжигать жир во время тренировок. Таким образом, делая упражнения на определенную зону, вы укрепляете мышцы, но жир уменьшается равномерно по всему телу. А потому, для заметных изменений важны общая активность и питание.

Миф №2. "Зона сжигания жира"

"Зона сжигания жира" на кардиотренажерах указывает на диапазон пульса, но это не значит, что он самый эффективный для похудения. Меньшая интенсивность действительно сжигает больше жира в процентном соотношении, но высокая интенсивность тратит больше калорий в целом. Таким образом, тренируясь интенсивнее вы сжигаете больше жира.

Миф №3. Пресс после приседания и разминки

Приседания и скручивания укрепляют мышцы живота, но если вам хочется "кубиков", в первую очередь следует уменьшить процент жира в теле. Самый эффективный способ сделать пресс видимым — уменьшить жировую прослойку через правильное питание и общее похудение.

Миф №4. Для похудения необходимы только тренировки

Регулярные тренировки полезны для здоровья и сжигания калорий, но главную роль в похудении играет питание. Дефицит калорий важнее количества упражнений, хотя мышечная масса помогает сжигать больше энергии. Контроль рациона — это ключ к эффективной потере веса.

Миф №5. ИМТ является главным показателем склада тела

Есть много способов оценить состав тела: весы с анализом жира, измерение кожных складок, гидростатическое взвешивание или обхват тела. Индекс массы тела (ИМТ) - это самый распространенный метод, поскольку легко рассчитывается по весу и росту. Однако он не отличает мышечную массу от жира, поэтому мускулистые люди могут иметь высокий ИМТ, даже если у них мало жира.

Миф №6. Перед тренировкой стоит выполнять статическую растяжку

Растяжка важна для гибкости, осанки и производительности, но имеет значение именно ее вид. Перед тренировкой лучше делать динамическую растяжку, которая активирует мышцы, а статическую — после, чтобы расслабить тело. Кроме того, учтите, что статическая растяжка перед нагрузкой может снизить эффективность упражнений.

