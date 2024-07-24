5 'здоровых' продуктов, вызывающих вздутие

Вы думаете, что правильно питаетесь и занимаетесь спортом, но все еще ощущаете вздутие живота, газы и неприятные ощущения? Причина может быть не столь очевидной, как кажется.

Издание eatthis.com опубликовало пять продуктов, которые могут маскироваться как здоровые, но вызывать вздутие. Давайте рассмотрим, как они оказывают влияние на наш организм.

Жевательная резинка

Виновник: сорбитол

Жевательная резинка может казаться безопасной, но чрезмерное потребление может привести к вздутию. Резинки без сахара содержат сорбитол, сахарный спирт, вызывающий вздутие живота и другие желудочно-кишечные проблемы. Сорбитол медленно переваривается, а его остатки в тонком кишечнике способствуют брожению бактерий, вызывающих газы и вздутие.

Пищевые батончики

Виновник: соевый белок

Протеиновые батончики могут содержать белковый изолят из соевых бобов, что влечет за собой газообразование. Соя содержит олигосахариды, молекулы сахара, которые организм не может полностью расщепить. Эти молекулы остаются в организме, где они бродят, вызывая газообразование и вздутие.

Сухофрукты

Виновник: фруктоза

Сухофрукты богаты питательными веществами и клетчаткой, но также содержат фруктозу, которая может вызвать вздутие у людей с мальабсорбцией фруктозы. В сухофруктах особенно много фруктозы, которая может быть тяжелой для усвоения организмом. Выбирайте косточковые и цитрусовые фрукты, а также ягоды как более безопасные варианты.

Миндальное молоко

Виновник: карагенан

Миндальное молоко является хорошей альтернативой коровьему молоку для тех, кто чувствителен к лактозе. Однако, если выбирать бренд с каррагенаном (загуститель из морских водорослей), можно получить проблемы с желудком. Карагенан связывают с язвами, воспалениями и другими желудочно-кишечными проблемами.

Консервированный суп

Виновник: соль

Супы могут содержать большое количество натрия, что приводит к задержке воды и вздутию живота. Соль заставляет организм удерживать воду, что вызывает повышение АД и вздутие.

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