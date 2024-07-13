Что произойдет с вашим телом, если пить сладкие газированные напитки

Газированные напитки имеют особую привлекательность: лопающие во рту пузыри создают фирменное шипение, добавляя веселья каждому глотку. Но могут ли они быть полезны для вашего здоровья?

Издание eatthis.com пообщалось с диетологами, врачами и стоматологами, чтобы узнать их мнение о влиянии газированных напитков на ваш организм. Ниже расскажем вам об этом больше.

Вы будете больше увлажнены

Несмотря на распространенное мнение, газированные напитки не ухудшают увлажнение организма. Большинство газированных напитков действительно хорошо утоляют жажду. Однако это не означает, что они здоровы. Диетолог Шэрон Кацман советует избегать напитков с высоким содержанием натрия или сахара.

Ваше пищеварение улучшится

Газированные напитки могут помочь на всех этапах пищеварительного процесса: от глотания до облегчения запора. Врач скорой помощи Кристин Хьюз отмечает, что газированные напитки известны своей способностью улучшать глотание. "Мы часто используем газированные напитки в отделении неотложной помощи, чтобы помочь пациентам перенести пищу, когда они чувствуют, что что-то застряло в горле", - объясняет доктор Хьюз.

Вы можете почувствовать вздутие живота

Скорее всего, вы уже сталкивались с этим побочным эффектом карбонизации, выпив газировку или пиво. Доктор Хьюз объясняет: Газированные напитки содержат растворенный углекислый газ, который превращается в газ при нагревании до температуры тела в желудочно-кишечном тракте. Это может вызвать усиленную отрыжку или вздутие живота, поскольку желудок адаптируется к накоплению газа".

Для людей с синдромом раздраженного кишечника это особенно проблематично, поскольку газированные напитки могут усугублять их симптомы.

Вы можете чувствовать повышенный голод

Замечали ли вы, что после употребления газированных напитков вам хочется перекусить? Возможно, это научное объяснение! Леанн Постон, доктор медицинских наук, объясняет: "Газированная вода может увеличивать уровень грелина, гормона, вызывающего чувство голода".

Это подтверждает исследование, проведенное на крысах и студентах. Хотя необходимы дополнительные исследования для подтверждения этой связи, диетолог Моргин Клер отмечает, что диетические газированные напитки могут вызвать желание есть больше сладостей. "Некоторые люди обнаруживают, что регулярное употребление сладких напитков усиливает желание есть больше сладких закусок в течение дня", – говорит Клэр.

Ваши зубы останутся здоровыми

Наиболее безопасный способ защитить зубы от разрушающего действия кислоты – это пить воду. Стоматолог Джойс Кан отмечает, что вода с нейтральным уровнем PH является мощным средством для предотвращения повреждения зубов и регулировки PH во рту. Если вы предпочитаете газированные напитки вместо воды, ваши зубы могут быть под угрозой. Например, PH Кока-колы составляет 2,4, что является достаточно кислым, чтобы нанести серьезные повреждения. Что делать любителям газировки? Выбирайте несладкие газированные напитки.

Доктор Хьюз объясняет: "Если в напитке нет добавленных подсластителей, он не нанесет вреда вашим зубам. На самом деле выбор несладкого газированного напитка вместо сладкого безалкогольного значительно улучшит состояние ваших зубов, минимизируя влияние лишнего сахара".

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