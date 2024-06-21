Как начать пить больше воды: топ-3 полезные добавки, которые улучшат вкус

Вода необходима организму человека, ведь недостаточное его потребление может привести к обезвоживанию организма и вызвать другие проблемы со здоровьем, а именно запор и высокое артериальное давление. Не всем людям легко удовлетворить свои потребности в воде по ее вкусу.

Об этом сообщили в health. Существует ряд ингредиентов, которые можно добавить в воду для улучшения вкуса.

Лимон

Лимоны придают воде острый и цитрусовый вкус, также обеспечивают несколько питательных веществ и полезных растительных соединений. Лимоны являются хорошим источником витамина С, который важен для иммунной функции и обладает мощным антиоксидантным действием. В частности, это может снизить риск развития многих заболеваний, включая сердечные.

Имбирь

Пряный вкус имбиря хорошо сочетается с другими добавками, поэтому его смело можно добавлять в воду с лимоном. Имбирь содержит антиоксидантные и противовоспалительные вещества, включая шогаолы, гингеролы и зингерон, они борются с воспалением, подавляя определенные провоспалительные пути и снижая уровень воспалительных белков, таких как фактор некроза опухоли.

Также имбирь оказывает обезболивающее и расслабляющее действие. Согласно исследованию, имбирь уменьшает боль, связанную с менструальным циклом.

Листья мяты

Мята придает воде освежающий вкус. Более того, она полезна для тех, кто испытывает тошноту. Ведь простой запах мяты может помочь снизить тошноту и рвоту. Более того, вы можете соединить листья мяты с имбирем и добавить в воду для большей пользы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, кому нельзя пить молоко.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.