Кому нельзя пить молока: чем оно вредно

В мире существует большое количество типов молока – сырое, пастеризованное, обезжиренное, автоматизированное. Несмотря на это, оно обеспечивает ряд питательных веществ, необходимых организму человека.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал, что в целом молоко полезно для здоровья, однако иногда могут возникать побочные эффекты.

Вред молока для человека

Врач отметил, что молоко по своей сути не "плохое", ведь оно является хорошим источником необходимых питательных веществ, таких как кальций, витамин D и белок. Однако некоторым людям следует его избегать или ограничить потребление.

Это касается тех, кто имеет непереносимость лактозы. Ведь некоторые люди не могут ее переваривать, это может привести к пищеварительному дискомфорту, а именно вздутия живота, газы и диарея.

Более того, у некоторых граждан может быть аллергия на белки, содержащиеся в молоке. В результате человек может испытывать определенные симптомы – крапивницу, отеки и затрудненное дыхание.

Цельное молоко и другие жирные молочные продукты могут содержать высокое содержание насыщенных жиров, это связано с повышенным риском сердечных заболеваний.

Кроме того, производство молока может негативно повлиять на окружающую среду из-за выбросов парниковых газов и загрязнения воды.

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