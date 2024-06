Острая пища: польза и риски для здоровья, о которых следует знать

Многие предпочитают острую пищу с добавлением разнообразных специй, которые делают блюда вкуснее, не накапливая калорий. Более того, острая пища может помочь при похудении, сердечных заболеваниях и даже депрессии.

Результаты исследования, опубликованного в Британском медицинском журнале, свидетельствуют, что люди, едящие острую пищу шесть-семь дней в неделю, "показали 14% снижение относительного риска общей смертности". Но в употреблении острой пищи есть и свои недостатки, пишет Eat This Not That .

Следует помнить о том, что острая пища подходит не всем, ведь если вы употребляете ее слишком много, вы также можете нанести вред своему организму.

Слабительное действие

Известно, что употребление острой пищи является одной из самых распространенных причин расстройства желудка и диареи. Ведь капсаицин, потребляемый в большом количестве, может раздражать слизистую желудка. Среди опасных симптомов употребления большого количества капсаицина - тошнота, рвота, боль в животе и жгучая диарея. Итак, если вы обнаружили, что вы слишком чувствительны к острой пище, было бы хорошей идеей исключить ее.

Угри и экзема

В то же время дерматологи предупреждают о том, что когда острая пища вызывает воспаление в кишечнике – из-за расстройства желудка, кислотного рефлюкса или других симптомов – иногда это воспаление также можно увидеть на коже с покраснением, угревой сыпью или даже экземой. Тогда специалисты могут предложить человеку вести пищевой ежедневник, чтобы точно определить причину.

Бессонница

Кроме того, острая и кислая пища может препятствовать сну, поскольку вызывает изжогу. А это особенно проблематично для людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), также известной как кислотный рефлюкс. По мнению многих ведущих экспертов в области здравоохранения, есть острую пищу ближе ко сну не рекомендуется, поскольку лежание может усилить дискомфорт, который вы ощущаете.

Воздействие на голос

В то же время специалисты предупреждают о том, что употребление слишком острой пищи является одной из вещей, которые могут раздражать ваше горло. Следует помнить, что если вы страдаете кислотным рефлюксом, который обычно вызывается употреблением острой пищи, это может привести не только к рвоте, но и к болезненности, отеку приглушенного голоса.

Сыпь

Специалисты объясняют, что острая пища возбуждает рецепторы кожи, обычно реагирующие на тепло, ведь эти рецепторы являются болевыми волокнами, технически известными как полимодальные ноцицепторы. Они реагируют на экстремальные температуры и интенсивную механическую стимуляцию, такую как щипание и резка; они также реагируют на определенные химические воздействия. В то же время центральная нервная система реагирует, когда эта боль волокна стимулируется химическим веществом, как в перце чили, которое вызывает неоднозначную нейронную реакцию".

