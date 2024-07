6 блюд на завтрак, которые помогут избавиться от жира

Чтобы похудеть, идеальный завтрак должен включать в себя продукты, богатые питательными веществами, с небольшим количеством полезных углеводов для обеспечения организм энергией. В частности, цельные злаки или свежие фрукты – это главные составляющие, содержащие клетчатку и белок, которые помогают сохранять чувство сытости на длительное время.

Эксперты рекомендуют включать в рацион фрукты или овощи, богатые антиоксидантами, а также небольшое количество здоровых жиров, например, орехов или оливкового масла, для поддержания оптимального здоровья и контроля веса. В Eat This, Not That! поделились идеями для завтрака, которые помогут худеть.

Средиземноморский завтрак

Если вы ищете низкокалорийный завтрак, попробуйте белковое средиземноморское блюдо. Завтрак содержит огурцы и помидоры, богатые клетчаткой, вкрутую сваренные яйца, лаваш, а также хумус для обеспечения здоровыми жирами. Такой завтрак долго поддерживает чувство сытости.

Арахисовое масло и желе

Арахисовое масло с желе и йогуртом, это вкусный завтрак для которого входит: обезжиренный простой греческий йогурт, порошковое арахисовое масло, свежий или замороженный красный виноград, ванильный экстракт, жидкая стевия и молотая корица. Для приготовления смешайте в миске необходимые ингредиенты, добавьте разрезанный виноград и потребляйте сразу после приготовления.

Зеленый смузи

Смузи с высоким содержанием клетчатки и белка способствуют усилению ощущения сытости, что уменьшает вероятность переедания из-за неудовлетворенности пищей. Чтобы приготовить смузи, возьмите замороженный банан, шпинат, авокадо, ванильный протеиновый порошок, миндальное молоко и семена чиа. Ингредиенты следует смешать в блендере с добавлением льда и немедленно потреблять.

Черничные вафли

Для приготовления черничных вафель вам понадобятся стакан замороженной черники, 1 столовая ложка кокосового масла, 1 яйцо, немного сыра, 1 столовая ложка порошка шелухи подорожника, столовая ложка веганского ванильного протеинового порошка и разрыхлитель. Тесто из этих ингредиентов следует запекать в вафельнице в течение 3-4 минут до золотистого цвета.

Киноа

Для приготовления киноа на завтрак вам понадобится миндальное молоко, вода, киноа, сливочное масло, черника, клубника, грецкие орехи, корица и мед. Сначала смешайте миндальное молоко, воду и киноа в кастрюле, доведите до кипения и варите, пока крупа не станет мягкой. Затем добавьте сливочное масло, ягоды, орехи и корицу, хорошо перемешайте. По желанию можно добавить мед.

Белок и клетчатка

Если у вас нет свободного времени, вы можете выбрать 3 быстрые низкокалорийные продукты, содержащие белок и клетчатку. В частности, это могут быть цельнозерновые хлопья с обезжиренным молоком и свежей черникой, яблоко с миндальным маслом или груша с нежирным творогом.

