6 добавок, которые не следует добавлять в кофе

Кофе - это один из самых популярных напитков, покоривший мир своим ароматом и вкусом. Популярность кофе обусловлена не только его бодрящим эффектом, но и особым сакральным значением для каждого человека, который использует напиток как повод для встречи и перерыва.

Благодаря разнообразным рецептам и видам, этим напитком могут наслаждаться даже те, кто не любит чистый вкус кофе. Однако почему сочетания некоторых добавок к кофе могут быть опасны для организма, узнавали в Eat This Not That.

Порционные сливки

Такие сливки имеют удобный формат, который позволяет добавить к кофе нужную порцию продукта. Однако, чтобы улучшить срок хранения и устойчивость, к этому продукту добавляют синтетические добавки в качестве консервантов, а именно фосфат натрия. Такой компонент может негативно влиять на здоровье почек, костей и сердечно-сосудистой системы, а потому его лучше избегать в ежедневном рационе. Также, стоит отказаться от ароматизированного молока или сливок, содержащих большое количество сахара, пальмовое масло, и ароматизаторы, которые повышают уровень плохого холестерина.

Искусственные подсластители

Искусственные подсластители с нулевой калорийностью могут показаться привлекательной альтернативой, однако исследования по их безопасности вызывают определенные сомнения. Некоторые исследования показывают, что такие подсластители стимулируют потерю веса при их употреблении, но также существуют данные, доказывающие их противоположное действие. Именно поэтому следует отказаться от их ежедневного употребления, особенно если вы хотите похудеть и желаете поддержать здоровье.

Ароматизированные сиропы

Добавление сиропа к кофе может иметь негативные последствия для здоровья из-за высокого содержания сахара, что способствует увеличению калорийности напитка и негативно влияет на уровень сахара в крови. Это особенно важно для тех, кто следит за весом и здоровьем. Кроме того, сиропы часто содержат искусственные добавки, которые могут быть вредными в больших количествах.

Тростниковый сахар

Многие люди добавляют сахар в свой кофе. Хотя сам сахар не является вредным, некоторые люди привыкли часто потребляют его в чрезмерных количествах, что может привести к различным проблемам со здоровьем, включая ожирение, что приводит к диабету и проблемам с сердцем.

Кето сливки на масляной основе

Хотя кето-диета является довольно распространенной, однако не все, что имеет этикетку "кето", является полезным для здоровья. В частности, кето-сливки для кофе имеют высокое содержание насыщенных жиров, которые могут быть вредными для сердца и способствовать набору веса. Именно поэтому, даже если вы придерживаетесь кето-диеты, важно ограничивать потребление жирных продуктов.

Сгущенное молоко

Всего две ложки подслащенной сгущенки содержат 22 грамма сахара и 130 калорий. Диетологи рекомендуют попробовать молочную альтернативу без добавления сахара, в частности миндальное молоко.

