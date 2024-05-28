Как улучшить вкус кофе: что полезного добавить в напиток, чтобы взбодриться

Кофе - это больше чем просто напиток. Это ежедневная необходимость и утренний ритуал, который может улучшить настроение и придать организму заряд сил и энергии.

И хотя допустимая норма такого напитка в день ограничена из-за определенных рисков для здоровья, кофе содержит антиоксиданты, действие которых можно усилить полезными добавками. Что именно обогащает вкус и пользу кофе, узнавали в OBOZ.UA.

Корица

Корица, известная своим ароматным вкусом, может улучшить напиток естественной, сделав его сладковатым даже без добавления сахара. Эта специя богата антиоксидантами и может регулировать уровень сахара в крови, уменьшая воспаление. Кроме того, добавление щепотки корицы к кофе повышает жизненный тонус.

Цикорий

Корень цикория часто используемый в кофе по-новоорлеански, который готовят небольшими порциями. Кроме того, цикорий можно завариваться вместе с кофе, смягчая его горечь. Цикорий снижает содержание кофеина, добавляя кофе орехового и земляного вкуса.

Протеин

Тренд "proffee" - смесь протеинового порошка и кофе. Такой рецепт приобрел популярность в TikTok благодаря своим белковым и энергетическим преимуществам. Добавление протеинового порошка к кофе обеспечивает ощущение сытости, способствует восстановлению мышц и улучшает метаболизм в течение дня.

Лимон

Добавление лимона к кофе может улучшить пищеварение и усилить вкус. Кроме того, такая смесь способствует похудению и известна своими оздоровительными свойствами, ускоряет метаболизм и поддерживает пищеварение.

Дополнительные советы

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, к чему может привести передозировка кофе.

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