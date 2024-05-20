Что будет с организмом человека, если выпить много кофе

Каждый день миллионы людей выпивают несколько чашек кофе. Этот напиток имеет ряд преимуществ для здоровья человека – от улучшения когнитивных функций и настроения до защиты от сердечных заболеваний.

Детальнее об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что важно пить кофе в умеренных количествах (до 3-5 чашек в день), ведь чрезмерное потребление может привести к появлению негативных последствий, а именно, повышенной тревоги, проблем с пищеварением и нарушений сна.

Побочные эффекты от чрезмерного потребления кофе

Умеренное потребление кофе может иметь определенную пользу, в то время как чрезмерное может привести к негативным последствиям, а именно:

Бессонница

Позднее употребление кофе может нарушить сон и привести к бессоннице.

Тревога

Высокая концентрация кофеина может вызвать нервозность.

Проблемы с пищеварением

Кофе может спровоцировать определенные проблемы с пищеварением, а именно кислотный рефлюкс, изжогу и расстройство желудка.

Обезвоживание

Кофе является мочегонным средством, поэтому способствует обезвоживанию организма.

Повышение сердечного ритма и давления

Чрезмерное употребление кофе может увеличить сердечный ритм и артериальное давление.

Ежедневная норма потребления кофе

Согласно рекомендациям, взрослым не следует превышать потребление 400 мг кофеина в день, то есть примерно четыре чашки кофе. Однако каждый человек обладает индивидуальной чувствительностью к кофеину, поэтому важно слушать свое тело.

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