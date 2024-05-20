Что будет с организмом человека, если выпить много кофе
Каждый день миллионы людей выпивают несколько чашек кофе. Этот напиток имеет ряд преимуществ для здоровья человека – от улучшения когнитивных функций и настроения до защиты от сердечных заболеваний.
Детальнее об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что важно пить кофе в умеренных количествах (до 3-5 чашек в день), ведь чрезмерное потребление может привести к появлению негативных последствий, а именно, повышенной тревоги, проблем с пищеварением и нарушений сна.
Побочные эффекты от чрезмерного потребления кофе
Умеренное потребление кофе может иметь определенную пользу, в то время как чрезмерное может привести к негативным последствиям, а именно:
Бессонница
Позднее употребление кофе может нарушить сон и привести к бессоннице.
Тревога
Высокая концентрация кофеина может вызвать нервозность.
Проблемы с пищеварением
Кофе может спровоцировать определенные проблемы с пищеварением, а именно кислотный рефлюкс, изжогу и расстройство желудка.
Обезвоживание
Кофе является мочегонным средством, поэтому способствует обезвоживанию организма.
Повышение сердечного ритма и давления
Чрезмерное употребление кофе может увеличить сердечный ритм и артериальное давление.
Ежедневная норма потребления кофе
Согласно рекомендациям, взрослым не следует превышать потребление 400 мг кофеина в день, то есть примерно четыре чашки кофе. Однако каждый человек обладает индивидуальной чувствительностью к кофеину, поэтому важно слушать свое тело.
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