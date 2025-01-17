6 эффективных способов снизить вес, не отказываясь от газированных напитков

Газированные напитки часто считают главными врагами тех, кто стремится похудеть. Но обязательно ли отказываться от любимого освежающего напитка ради стройной фигуры?

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Эксперты уверяют: правильный подход и несколько простых изменений помогут оставаться в форме. Издание eatthis.com поделилось эффективными способами, которые позволят наслаждаться газировкой без ущерба для вашего здоровья и веса.

1. Добавьте ледовые кубики из газировки

Чтобы уменьшить количество выпитого напитка, приготовьте кубики льда из газировки. Добавляя их в стакан обычной газировки, вы получите тот же освежающий эффект, но уменьшите объем потребляемого напитка и, соответственно, количество сахара. Доктор Лиза Янг отмечает: "Чрезмерное употребление газированных напитков способствует набору веса и может вызвать другие проблемы со здоровьем. Такой подход помогает интегрировать напиток в здоровый образ жизни".

2. Выбирайте здоровые альтернативы с минимумом сахара

Современный рынок предлагает множество вариантов газированных напитков с низким содержанием сахара или без него. Стандартная банка сладкой газировки может содержать более 40 г сахара. Внимательно читайте этикетки.

3. Насыщайте организм водой

Регулярное потребление воды помогает избежать переедания, при котором часто люди путают голод и жажду. Если обычная вода кажется скучной, добавьте к ней кусочки фруктов, например, замороженные ягоды, манго или персики. Или экспериментируйте с лимоном, лаймом, огурцом и мятой, чтобы придать напитку свежий аромат.

4. Выбирайте диетические варианты

Диетическая газировка может стать альтернативой для тех, кто не готов отказаться от любимых брендов. Хотя искусственные подсластители, например стевия или аспартам, подходят не всем, они позволяют уменьшить калорийность напитка примерно на 150 калорий по сравнению с обычными вариантами.

5. Сокращайте потребление постепенно

Если вы регулярно пьете газировку, попробуйте постепенно уменьшать ее количество. Например, вместо 350 мл в день перейдите на 250 мл, а затем ограничьте потребление одной банкой в неделю. Такой подход поможет сократить до 1050 калорий в неделю и значительно снизит риск набора лишнего веса.

6. Анализируйте свой рацион

Для достижения долгосрочного результата важно рассмотреть общую калорийность вашего рациона. Например, если вы употребляете только одну банку газированной воды в неделю, основной причиной избыточных калорий могут быть другие продукты, например выпечка на завтрак или калорийная пища на вынос. Сосредоточение на этих аспектах даст лучший результат, чем полный отказ от газировки.

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