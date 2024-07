6 эффективных упражнений, которые сделают бедра стройными

Если вы не знаете с чего начать, чтобы подтянуть свои бедра – начните с дефицита калорий. Потребление меньшего количества калорий, чем вы обычно тратите вместе с комплексом упражнений, помогут добиться желаемого результата.

Однако важно внимательно относиться к составлению рациона и внимательно читать, что написано в составе пищевых продуктов, исключая обработанную пищу и соблюдать режим сна и упражнений. В Eat This, Not That! поделились эффективными упражнениями для бедер, которые следует добавить в свой режим тренировки.

Боковые подъемы ног

Лягте на правую сторону и полностью вытяните обе ноги. Положите правую руку под голову, а левую – на бедро, и поднимите левую ногу как можно выше, держа бедра стабильными. Повторите упражнение 15 раз с обеих сторон.

Приседания

Начните приседание, ставя ноги на ширине бедер и держа верхнюю часть тела вертикальной, держа руки на бедрах по бокам или вытянутыми перед собой. Сожмите ягодицы, опуститесь в приседании, сохраняя вес на пятках. Поднимитесь, опираясь на обе ноги. Повторите 15 раз.

Выпады

Расставьте ноги на ширине бедер. Сделайте шаг вперед одной ногой, согните оба колена до 90 градусов и выполните выпад. По достижении глубокой точки оттолкнитесь назад, чтобы вернуться в исходное положение. Выполните 15 повторений.

Седалищный мост

Лягте на спину и согните ноги в коленях. Поднимите бедра к потолку, образуя прямую линию между плечами, бедрами и коленями. Выполняя упражнение сожмите ягодицы. Сделайте 15 повторений.

Боковые удары ногами стоя

Встаньте, держа ноги на ширине бедер и расставьте руки по бокам тела. Поднимите правую ногу как можно выше, затем опустите ее назад и повторяйте 15 раз. Повторите упражнение с другой ногой.

Раковины

Лягте, согните оба колена под углом 90 градусов и поднимите левое колено вверх, не двигая тазом. Затем медленно опустите назад, словно при открытии и закрытии раковины. Повторите 15 раз с обеих сторон.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения следует делать на "день ног".

