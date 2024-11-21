6 ежедневных привычек которые разрушают руки: чего не стоит делать после 40 лет
После 40 лет тело уже не может восстанавливаться так же быстро, как в 20, а потому если не поддерживать мышечную массу, она будет существенно уменьшаться. Особенно это касается рук, поскольку многие ежедневные действия могут привести к боли или травмам
Поэтому, о чем стоит знать и какие привычки следует изменить, чтобы избежать этих проблем? Об этом рассказали в Eat This, Not That.
Сидеть за плохо настроенным столом
Длительное сидение за партой или за столом вредит здоровью, особенно при неправильном положении. Это может привести к боли в суставах и мышцах, в частности в локтях и запястьях. Поэтому, убедитесь, что ваша рабочая зона эргономичная, удобная и правильно настроена.
Часто пользоваться телефоном
Постоянное держание телефона в неправильном положении может привести к перегрузке мышц рук. Поэтому, старайтесь ограничить время перед экраном и делайте перерывы, чтобы сохранить здоровье рук и общий тонус.
Выполнение упражнений с плохой техникой
Плохая техника во время тренировок может привести к травмам локтей и запястий. Например, неправильное выполнение упражнения снижает нагрузку на большие мышцы, что вызывает боль в меньших мышцах. Это касается не только тренажерного зала, но и других видов спорта, а потому обратитесь к тренеру для коррекции своей программы.
Слишком часто использовать тренажеры
Не нужно тренировать руки на каждом занятии, поскольку это истощает мышцы. Они растут и укрепляются во время других базовых упражнений, таких как подтягивания или становая тяга, а также, когда вы отдыхаете. Достаточно изолировать их раз или два в неделю для получения лучшего прогресса.
Не растягиваться
С возрастом мышцы становятся менее гибкими, особенно если вы проводите много времени в одной позе. Чтобы избежать этого, регулярно растягивайте запястья, бицепсы и трицепсы. А также, устраивайте короткие перерывы для движения.
Потреблять слишком много нездоровой пищи
Хотите иметь подтянутые руки после 40? Сосредоточьтесь на здоровом питании и общем уменьшении жира, ведь локальное похудение невозможно. Избегайте обработанной пищи и избытка жиров, выбирая натуральные продукты. Так вы постепенно увидите изменения в руках и уменьшите объемы по всему телу.
Ранее OBOZ.UA рассказал об упражнениях для подтягивания мышц рук.
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