6 ежедневных привычек которые разрушают руки: чего не стоит делать после 40 лет

После 40 лет тело уже не может восстанавливаться так же быстро, как в 20, а потому если не поддерживать мышечную массу, она будет существенно уменьшаться. Особенно это касается рук, поскольку многие ежедневные действия могут привести к боли или травмам

Видео дня

Поэтому, о чем стоит знать и какие привычки следует изменить, чтобы избежать этих проблем? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Сидеть за плохо настроенным столом

Длительное сидение за партой или за столом вредит здоровью, особенно при неправильном положении. Это может привести к боли в суставах и мышцах, в частности в локтях и запястьях. Поэтому, убедитесь, что ваша рабочая зона эргономичная, удобная и правильно настроена.

Часто пользоваться телефоном

Постоянное держание телефона в неправильном положении может привести к перегрузке мышц рук. Поэтому, старайтесь ограничить время перед экраном и делайте перерывы, чтобы сохранить здоровье рук и общий тонус.

Выполнение упражнений с плохой техникой

Плохая техника во время тренировок может привести к травмам локтей и запястий. Например, неправильное выполнение упражнения снижает нагрузку на большие мышцы, что вызывает боль в меньших мышцах. Это касается не только тренажерного зала, но и других видов спорта, а потому обратитесь к тренеру для коррекции своей программы.

Слишком часто использовать тренажеры

Не нужно тренировать руки на каждом занятии, поскольку это истощает мышцы. Они растут и укрепляются во время других базовых упражнений, таких как подтягивания или становая тяга, а также, когда вы отдыхаете. Достаточно изолировать их раз или два в неделю для получения лучшего прогресса.

Не растягиваться

С возрастом мышцы становятся менее гибкими, особенно если вы проводите много времени в одной позе. Чтобы избежать этого, регулярно растягивайте запястья, бицепсы и трицепсы. А также, устраивайте короткие перерывы для движения.

Потреблять слишком много нездоровой пищи

Хотите иметь подтянутые руки после 40? Сосредоточьтесь на здоровом питании и общем уменьшении жира, ведь локальное похудение невозможно. Избегайте обработанной пищи и избытка жиров, выбирая натуральные продукты. Так вы постепенно увидите изменения в руках и уменьшите объемы по всему телу.

Ранее OBOZ.UA рассказал об упражнениях для подтягивания мышц рук.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.