6 ингредиентов, провоцирующих увеличение веса: о чем говорят диетологи

Проверять пищевые этикетки может быть сложно из-за маркетинговых трюков производителей, сколько компании часто используют запутанные термины для рекламы своих продуктов. Это может затруднить достижение ваших целей в похудении или улучшении здоровья.

Скрытые ингредиенты из привычных и даже полезных продуктов могут негативно влиять на вес, провоцируя наращивание жира. В Eat This, Not That поделились, какие ингредиенты еды могут повредить здоровому питанию.

Рисовый сироп

Рисовый сироп часто используют как подсластитель, но на самом деле это просто сахар. Чрезмерное потребление добавленного сахара может привести к увеличению веса, поскольку он добавляет калории без питательной ценности и не способствует насыщению. Проверяйте состав продуктов и старайтесь уменьшить потребление этого ингредиента.

Сало

Сало, или животный жир является источником насыщенных жиров, которые очень калорийны и могут быть вредными при чрезмерном потреблении. Слишком много насыщенных жиров может привести к избытку калорий и увеличению риска хронических заболеваний.

Разнообразный сахар

Сахар может быть представлен различными формами на этикетках продуктов, не всегда просто как "сахар". Ищите термины как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, тростниковый сахар, декстроза, фруктоза и сахароза. Они быстро повышают уровень сахара в крови, что может привести к инсулиновой резистентности и ожирению.

Рафинированная мука

Рафинированная мука может скрываться под разными названиями, такими как белая мука, обогащенная мука или пшеничная мука. Она лишена клетчатки, что делает ее быстро усваиваемой и способной вызвать скачки уровня сахара в крови. Это может привести к меньшему насыщению и способствовать увеличению веса. Чтобы лучше контролировать потребление муки, обращайте внимание на ее название в ингредиентах.

Гидрогенизированные масла и трансжиры

Такие масла могут содержаться даже в небольших количествах в различных продуктах, в частности в арахисовом масле. Транс-жиры вызывают больше воспаления, чем насыщенные жиры, а потому рекомендуется внимательно читать этикетки и ограничивать потребление продуктов с гидрогенизированными маслами.

Переработанное масло из семян

Обработанные масла семян, такие как рапсовое, подсолнечное и соевое, могут быть вредными для здоровья при регулярном употреблении. Они содержат много жирных кислот омега-6, что может вызывать хроническое воспаление и влиять на баланс с омега-3. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на гормоны и способствовать развитию хронических заболеваний. Следует уменьшить их употребление и выбирать менее обработанные альтернативы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие привычки во время ужина могут провоцировать появление жира.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.