Эти ошибки во время ужина провоцируют появление лишнего веса: советы по питанию

После долгого рабочего дня приятно наслаждаться вкусным домашним ужином. Однако в это время легко совершить несколько распространенных ошибок, которые приведут к набору лишнего веса.

Чтобы избежать этого, обратите внимание на некоторые рекомендации от диетологов по здоровому питанию, с которыми поделились в Eat This, Not That. Следуя им, чтобы сохранить форму и наслаждаться ужином без вреда для здоровья.

Употребляете мало здоровой пищи

Ешьте больше здоровой пищи на ужин, чтобы оставаться сытыми и избегать нездоровых перекусов. Включите в свой рацион белки, клетчатку и полезные жиры, чтобы насытиться до завтрака. Также пейте достаточно воды в течение дня, особенно во время ужина, чтобы подготовить тело к ночной голодовке и поддержать метаболизм.

Экономите калории

Не ограничивайте ужин только салатом или слишком малыми порциями, так как это может привести к ночным перекусам. Ужин должен быть сбалансированным, включая белки, углеводы и полезные жиры. Добавьте в салат белок, например тунец или растительные котлеты, чтобы сделать его сытным и питательным.

Чувствуете сильный голод до обеда

Избежать чрезмерного потребления пищи во время ужина можно благодаря перекусу за несколько часов до приема пищи. Это поможет избежать переедания и проблем с пищеварением, что влияет на качество сна. Учтите, что плохой сон связан с набором веса.

Употребляете комфортную пищу в больших количествах

Многие ночью склоняются к вкусной, но не всегда полезной пище. Важно контролировать порции и сочетать блюда с овощами и нежирным белком. Это поможет чувствовать себя сытнее, избегая переедания.

Ваш обед слишком скудный

Не приходите на ужин голодными, потому что это приводит к перееданию. Ешьте сбалансировано в течение дня и не пропускайте обед. Это поможет контролировать аппетит и избежать переедания вечером.

Не делите еду на порции

Худшая ошибка во время ужина, которая приводит к набору веса – это игнорирование размера порций. Большие порции содержат больше калорий, что способствует увеличению веса. Обращайте внимание на то, сколько вы едите, даже если еда здорова. Однако это не касается фруктов и овощей.

Употребляете мало клетчатки и белка

Белок и клетчатка важны для похудения, поскольку они помогают поддерживать высокий метаболизм и чувство сытости. Белок увеличивает энергетические затраты на переработку пищи, а клетчатка предотвращает переедание.

Не добавляете овощей в блюда

Овощи низкокалорийные и богаты питательными веществами, поэтому следует включать их в свой рацион в достаточном количестве. Готовьте овощи на пару, варите или жарьте для сохранения их полезных свойств.

