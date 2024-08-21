6 лучших продуктов, которые помогут не переедать во время стресса

Организм может реагировать на стресс разными способами. Некоторые люди страдают от проблем со сном, в то время как другие сталкиваются с изменениями в своих пищевых привычках. Длительный стресс может привести к увеличению веса.

Причины этого многогранны, однако многие из них связаны с изменениями гормонального фона. Гормональные изменения, вызванные стрессом, могут оказать значительное влияние на организм, в частности вес и сон, пишет eatthis.com.

Основным гормоном стресса является кортизол, выделяющийся во время напряженных ситуаций. Он выполняет несколько важных функций, таких как регулировка кровяного давления, уровня сахара в крови и помогает в настройке циркадного ритма. Кортизол также влияет на распределение жировых запасов и исследования свидетельствуют, что его высокий уровень часто ассоциируется с накоплением жира в области живота.

Увеличение веса через кортизол может иметь разные причины. Во-первых, этот гормон может повышать уровень сахара в крови. Кроме того, он способен увеличить аппетит, что способствует перееданию. В дополнение к этому кортизол может замедлять обмен веществ, что тоже влияет на увеличение веса.

Так что правильный выбор пищи может помочь держать вес под контролем в этот непростой период. Ниже приведены шесть продуктов, которые следует включить в свой рацион, чтобы снизить риск увеличения веса из-за стресса.

Фрукты

Исследования показывают, что питание с высоким содержанием сахара, употребление обработанных углеводов и насыщенных жиров может способствовать увеличению уровня кортизола по сравнению с диетами, включающими фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и ненасыщенные жиры. Высокое содержание клетчатки во фруктах помогает регулировать аппетит, что снижает риск переедания из-за стресса. Также фрукты низкокалорийны, что позволяет употреблять большие порции без чрезмерного увеличения калорий.

Овощи

Подобно фруктам, овощи являются источником клетчатки, которая помогает контролировать аппетит и способствует длительному насыщению. Они обладают низкой калорийностью и содержат минимальное количество углеводов, что делает их идеальным выбором для перекусов. Кроме того, клетчатка, содержащая овощи, положительно влияет на работу кишечника, поддерживая полезные бактерии, что связано с улучшением психического здоровья.

Цельнозерновые продукты

Эта категория включает в себя овес, коричневый рис, киноа и другие популярные продукты. Цельнозерновые продукты содержат не только клетчатку, которая помогает ощущать сытость, но и пребиотики, поддерживающие полезную микрофлору кишечника. Эти продукты могут снизить реакцию организма на стресс, способствуя снижению веса.

Бобовые

Фасоль и чечевица – это отличные источники клетчатки, которые способствуют нормализации пищеварения и обладают пребиотическим действием. Они могут использоваться во многих блюдах, таких как супы, салаты или даже пюре для перекусов.

Йогурт

Йогурт содержит пробиотики – полезные бактерии, поддерживающие здоровье кишечника и способствующие улучшению психического состояния. Хотя йогурт не влияет непосредственно на уровень кортизола, его регулярное употребление помогает снизить уровень стресса и тревоги, что может снизить риск набора веса.

Рыба

Многие виды рыбы, такие как лосось и тунец, богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают организму лучше реагировать на стресс. Эти жиры также оказывают положительное влияние на психическое здоровье, а белок в рыбе способствует насыщению, что может помочь избежать переедания.

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