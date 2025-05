6 минут для ног: упражнения, подтягивающие внутреннюю часть бедра

Сильные и подтянутые ноги не только свидетельствуют о здоровье и красоте, но и помогают вам активно заниматься любимыми видами спорта, такими как бег, плавание или велоспорт. Регулярные упражнения для нижней части тела укрепляют мышцы и улучшают подвижность, что особенно важно для общей физической формы.

Видео дня

В Eat This, Not That рассказали, какая шестиминутная тренировка для внутренней части бедер поможет поддержать ноги в тонусе. Эта быстрая программа позволяет работать с мышцами бедер, повышая их силу и рельеф, даже в самые насыщенные дни.

Перекрещивание ног с разведением

Ложитесь на спину, поднимите обе ноги вверх. Перекрестите одну ногу через другую, а затем разведите их в стороны, работая с внутренней частью бедер.

Мостики на пальцах

Лежа на спине, поставьте обе стопы на пол, приподняв пятки. Выполняйте подъемы таза, тяните бедра вверх к потолку, сжимая ягодицы, а затем опускайтесь обратно в исходную позицию.

Ракушки с ударом правой ногой

Лежа на левом боку, положите левое предплечье на пол и немного согните колени, держа их вместе. Согнутой правой ногой откройте ее, как раковину, а затем поднимите ногу вверх к небу.

Пружины сидя для внутренней части бедра

Сядьте, согнув левую ногу, а правую держите полностью прямой. Поднимайте правую ногу, концентрируя внимание на внутренней части бедра. Выполняйте пульсирующие движения последние 25 секунд.

Ласточка с отведением левой ноги

Лягте на правый бок, опираясь правым предплечьем на пол. Согните колени, держа их вместе. Левую ногу, оставшуюся согнутой, откройте, как раковину, а затем поднимите ее вверх.

Сидячий удар левой ногой по внутренней части бедра

Сядьте прямо, сгибая правую ногу, а левую выпрямите. Затем поднимите левую ногу, активируя внутреннюю часть бедра, и пульсируйте ею последние 25 секунд.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения укрепляют ягодицы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.