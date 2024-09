6 научно обоснованных способов избавиться от лишнего жира на животе

Когда вы упорно трудитесь над уменьшением жировых отложений на животе, может возникать недоверие к "чудодейственным" методам. Некоторые люди советуют достаточно сомнительные подходы: от голодовки до полного отказа от углеводов.

Тем не менее, научные исследования в сфере питания и здоровья проходят тщательное рецензирование и публикуются в авторитетных изданиях, предоставляя надежные рекомендации. Нижеследующие исследования доказывают возможность снижения жира на животе по меньшей мере на 5%, пишет eatthis.com.

Вознаграждение как стимул

Возможно, секрет преодоления плато в потере веса заключается не в физических упражнениях или пробиотиках, а в денежных стимулах. Как показывает исследование в Social Science and Medicine, программа вознаграждений значительно повысила эффективность потери веса у участвовавших. Люди, получавшие денежные бонусы, теряли вдвое большее значение, даже если в конце концов не возвращали свои средства. Более того, год спустя после программы они сохранили эти результаты. Средняя выплата составляла 226 долларов. Если вы хотите достичь подобного результата, попробуйте зарегистрироваться на "DietBet" вместе с друзьями: каждый внесет свою долю, а достигший целевого веса получит выигрыш!

Коллективная работа

Если вам трудно справиться с жиром на животе наедине, соединитесь с другими. Исследование Университета Брауна выявило, что коллективная потеря веса более эффективна благодаря влиянию. В исследовании приняли участие 3300 человек, распределенных на 987 команд по 5-11 участников. Те, кто потерял минимум 5% веса, имели большую поддержку внутри команд. Более того, активные участники команд достигали до 20% понижения веса.

Контроль порций

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Obesity, готовые планы питания могут существенно повлиять на результаты похудения. Участники, получавшие контролируемые за порциями блюда на обед и ужин, теряли больше веса, чем те, кто самостоятельно контролировал свое питание. В среднем они избавлялись от 8% лишнего веса. Кроме того, их показатели риска сердечно-сосудистых заболеваний существенно снизились. Вы можете начать контролировать порции дома, уменьшая количество пищи, потребляемой за один прием.

Ведите пищевой дневник

Не с гирями, а с карандашом в руках вы сможете добиться лучших результатов. Исследование в Journal of Academy of Nutrition and Dietetics показало, что женщины, которые записывали свою пищу, теряли примерно на 5 кг больше, чем те, кто этого не делал. В исследовании приняли участие 123 женщины в возрасте 50-75 лет с лишним весом. "Пищевой журнал не обязательно должен быть сложным. Любой блокнот или приложение на телефоне подойдет. Чтобы достичь наилучших результатов, будьте честными и последовательными в записях", – говорит доктор Энн МакТирнан.

Не пропускайте приемы пищи

Одно исследование выявило, что пропуск приёмов пищи может замедлить процесс потери веса. Кроме того, голодание может вынудить организм накапливать жир. Если вы чувствуете голод – ешьте.

Еда вне дома

Женщины, которые пропускали приемы пищи и не вели пищевые дневники, часто замедляли результаты, когда ели в ресторанах. Даже один поход в ресторан в неделю приводил к потере на 4 кг меньше. Это может быть из-за отсутствия контроля за ингредиентами, порциями и способами приготовления. Поэтому для достижения лучших результатов следует почаще готовить дома.

Ранее OBOZ.UA писал, как опасны последствия "лишнего объема".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.