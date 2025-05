6 неожиданных преимуществ и особенностей тыквенного масла

Тыквенные семечки являются не только вкусными, но и богатыми полезными жирами, масло из которых считается одним из самых здоровых. Тыквенное масло, как и льняное или миндальное, является отличным дополнением к вашему рациону благодаря своим свойствам поддерживать здоровье и нормальное самочувствие.

На что способно тыквенное масло, чем оно богато и почему его необходимо ввести в рацион? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Источник витамина Е и полезных жиров

Тыквенное масло является отличным источником витамина Е и полезных омега-6 и омега-3 жирных кислот, которые эффективно поддерживают сердце. Оно является отличным дополнением к рациону, особенно если вы не получаете эти жиры из других продуктов. Использование этого масла помогает сохранять сердечно-сосудистое здоровье благодаря его ненасыщенным жирам.

Способствует росту волос

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, масло из семян тыквы может способствовать росту волос. В частности, оно содержит питательные вещества, которые поддерживают здоровье волосяных фолликулов и стимулируют их рост.

Используется в экспериментальных методах лечения проблем простаты у мужчин

Тыквенное масло показало обнадеживающие результаты как вспомогательное средство при доброкачественной гипертрофии предстательной железы (ДГПЖ). Хотя исследования по этому вопросу все еще ограничены, предварительные результаты указывают на его потенциал в облегчении симптомов этого состояния, однако перед началом применения стоит проконсультироваться с врачом.

Снижает артериальное давление

Исследование, опубликованное в Climacteric, показало, что тыквенное масло может помочь снизить диастолическое давление у женщин после менопаузы. Однако, если вы принимаете лекарства для контроля артериального давления, перед использованием тыквенного масла обязательно проконсультируйтесь с врачом, поскольку его антиоксидантные свойства могут усилить эффект лекарств и снизить давление слишком сильно.

Методы применения

Чтобы добавить тыквенное масло в свой рацион, используйте его в качестве заправки, сбрызгивая на готовые блюда или салаты. Оно также подходит для заправки курицы или лосося, но не используйте его для запекания, поскольку высокая температура уничтожает большинство полезных свойств масла.

Обратите внимание на этикетку

При выборе тыквенного масла обращайте внимание на этикетку, чтобы убедиться, что оно чистое и без добавок, таких как подсолнечное или рапсовое масло. Этот продукт может стать полезным дополнением к вашему рациону.

