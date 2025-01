Как кокосовое масло может способствовать похудению: о чем говорит наука

Знали ли вы, что не все жиры вредны для здоровья, а некоторые даже могут помочь избавиться от лишнего жира, приближая желаемое похудение? В частности, кокосовое масло, оказалось одним из лучших источников полезного жира, который может занять свое место в вашем рационе.

Исследования показывают, что ежедневное употребление двух столовых ложек кокосового масла может привести к уменьшению объема талии на 2,8 см всего за месяц. Какой потенциал имеет кокосовое масло, рассказали в Eat This, Not That.

Способность к сожжению калорий

Кокосовое масло, благодаря содержанию среднецепочечных триглицеридов (MCT), может повысить энергетические затраты на 5%. Это означает дополнительное сжигание до 120 калорий в день, что за год может привести к потере более 36 000 калорий. Кроме того, MCT также способствуют наращиванию мышц. Используйте ее для максимального эффекта без потребности в обработанных добавках.

Может снижать аппетит

Кокосовое масло может помочь снизить аппетит благодаря воздействию на метаболизм жирных кислот. Исследования показали, что употребление MCT (триглицеридов средней цепи) уменьшает потребление калорий на 256 калорий в день.

А потому, для лучшего контроля аппетита добавьте две столовые ложки кокосового масла к завтраку, например, в смузи или кофе. Это может помочь уменьшить общую калорийность в течение дня.

Балансирует инсулин

Кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, которая может помочь защитить организм от инсулиновой резистентности, что является одним из основных факторов риска для появления диабета 2 типа. Среднецепочечные триглицериды, содержащихся в масле, способствуют выработке кетонов, которые обеспечивают стабильный источник энергии, не зависящий от глюкозы. Это уменьшает нагрузку на поджелудочную железу и помогает сбалансировать уровень инсулина в организме.

Предостережение

Старайтесь контролировать содержание кокосового масла в рационе, даже если оно является источником полезных насыщенных жиров. Используйте его в умеренных количествах, а также чередуйте с другими полезными маслами, такими как оливковое, виноградное, а также масла авокадо.

