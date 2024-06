6 предостережений от стоматологов, которые помогут сохранить здоровье зубов

Согласно исследованию, 92% опрошенных в 2022-2023 годах считают, что здоровье ротовой полости имеет большое значение для общего состояния здоровья. Кроме того, правильный уход за полостью рта способствует предотвращению ряда заболеваний и поддерживает общее состояние организма, не говоря о приятном запахе изо рта, что необходимо для ощущения уверенности в себе.

Поэтому, какие действия рекомендуется принимать, а чего следует избегать для оптимального ухода за ртом? Об этом рассказали в Eat This, Not That!

Чистка сразу после кислой пищи или напитков

Не следует чистить зубы сразу после употребления кислой пищи или напитков. Таким образом вы рискуете ослабить вашу зубную эмаль и ухудшить состояние зубов.

Не чистить зубы совсем

Чистить зубы нужно минимум 2 раза в день, с утра и вечером. При этом, процессу следует уделить минимум 2 минуты и использовать щетку с мягкой щетиной. Также, не лишним будет сменить обычную щетку на электрическую, чтобы предотвратить заболевания десен и появление кариеса.

Жевание твердых предметов

Хотя может показаться, что жевание кубиков льда или какой-то твердой пищи является вполне безопасным для зубов, это не так. Таким образом вы можете спровоцировать появление проблем со здоровьем зубов. По данным клиники Кливленда, если жевать кубик льда 1-2 раза с чрезмерной силой, это может привести к разрыву коронок, пломб или создать трещину в зубе.

Не использовать зубную нить

Отказ от использования зубной нити может привести к накоплению зубного налета и развитию гингивита. Кроме того, регулярное использование зубной нити помогает очищать сложнодоступные места между зубами, что уменьшает риск кариеса и заболеваний десен, а потому использовать нить надо ежедневно после чистки зубов.

Игнорировать осмотр у стоматолога

Не пренебрегайте регулярным посещением стоматологического кабинета. Это поможет вам вовремя выявить проблему и предоставить зубам соответствующий уход.

Использовать зубы не по прямому назначению

Если у вас есть плохая привычка использовать кубы для открывания и разрыва некоторых предметов - немедленно откажитесь от нее. Таким образом вы рискуете спровоцировать появление трещин и других повреждений зубов.

