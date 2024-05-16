Что может помочь вернуть зубам белоснежный блеск: советы

Наши зубы от природы покрыты гладкой белой эмалью, которая со временем изнашивается, делая находящийся под ней дентин полупрозрачным и желтым. Такое изменение цвета существенно влияет на эстетический вид зубов, заставляя искать выход и средства, которые возвращают белизну.

Сегодня можно найти множество зубных паст, которые отбеливают эмаль, однако существуют и естественные способы достижения белоснежной улыбки. Что из этого может помочь, узнавали в OBOZ.UA.

Продукты

Некоторые продукты способны улучшить состояние вашей ротовой полости и осветлить зубы. В частности, яблоки способствуют стимулируют выработку слюны, которая отмывает пятна, а молочные продукты содержат кальций, который укрепляет эмаль и улучшает внешний вид зубов.

Пищевая сода

Пищевая сода обладает естественными отбеливающими свойствами и действует как мягкий абразив, который помогает удалить поверхностные пятна. Кроме того, сода создает щелочную среду во рту, что предотвращает рост бактерий. Для этого следует смешать одну чайную ложку пищевой соды с двумя чайными ложками воды и несколько раз в неделю используйте смесь для чистки зубов.

Древесный уголь

Древесный уголь обладает высокой способностью к абсорбции и эффективно удаляет поверхностные пятна. Капсулу с активированным углем нужно нанести на зубную щетку, почистить ею зубы в течение двух минут и промыть рот.

Самодельное средство из лимона и яблочного уксуса

Смешайте четверть столовой ложки лимонного сока с двумя столовыми ложками яблочного уксуса. Эту смесь надо использовать как средство для чистки зубов. Однако, поскольку кислотность лимона может повредить защитную эмаль зубов и сделать их более уязвимыми к пятнам, этот метод лучше использовать не чаще одного раза в неделю.

Профилактика

Предотвратить пятна на зубах лучше, чем лечить их позже. Избегайте продуктов с темной пигментацией, а также энергетических напитков, поскольку их кислоты могут повредить эмаль зубов и уменьшить их отбеливающую способность.

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