6 орехов, которые способны уменьшить воспаление: о чем говорит наука

Ваш рацион может существенно повлиять на уровень воспаления в организме, что, в свою очередь, помогает предотвратить развитие хронических проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, деменция и аутоиммунные заболевания. Уменьшение воспаления начинается с небольших изменений в питании, например, добавление орехов в блюда.

Некоторые орехи, благодаря своим противовоспалительным свойствам, могут значительно облегчить воспаление. Какие орехи необходимы для поддержания здоровья и борьбы с воспалительными процессами в организме, рассказали в Eat This, Not That.

Грецкие орехи

Грецкие орехи являются одними из лучших вариантов для уменьшения воспаления благодаря высокому содержанию альфа-линоленовой кислоты (ALA), которая обладает сильным противовоспалительным действием. Исследования показывают, что ежедневное потребление грецких орехов может снизить уровень воспалительных биомаркеров и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Миндаль

Миндаль содержит больше клетчатки, чем другие орехи, что помогает контролировать вес, снижать уровень холестерина и уменьшать воспаление. Кроме того, миндаль также является отличным источником витамина Е. Исследования показывают, что включение миндаля в рацион может снизить маркеры воспаления, что особенно полезно для людей с артритом.

Арахис

Исследование в Американском журнале клинического питания показало, что употребление орехов, в частности арахиса, может помочь снизить уровень воспаления, уменьшая С-реактивный белок, повышающийся при воспалительных процессах. Кроме того, арахис богат аргинином, аминокислотой, которая способствует наращиванию мышц, что может помочь в борьбе с хроническим воспалением в долгосрочной перспективе.

Пекан

Пекан, богатый жирными кислотами омега-3, может уменьшить воспаление, снижая образование молекул, которые способствуют воспалительной реакции в организме. Исследование в Trends in Food Science and Technology показывает, что пекан помогает противодействовать провоспалительной активности, которая возникает из-за чрезмерного потребления насыщенных жирных кислот.

Лещина

Лесные орехи являются богатым источником мононенасыщенных жирных кислот, которые известны своими противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что фундук также обладает гиполипидемическими свойствами, что снижает уровень насыщенных жиров и холестерина ЛПНП. Это делает их отличным выбором для поддержания здоровья сердца и уменьшения воспаления.

Фисташка

Фисташки богаты антиоксидантами, помогающими снижать окислительный стресс, который повышает уровень холестерина ЛПНП. Диеты, богатые полифенолами, такие, как фисташки, важны для снижения окислительного стресса и воспалительной активности.

