6 полезных напитков, которые употребляют люди, всегда держащие вес

Если сосредоточиться на одном правиле для похудения, оно заключалось бы в том, чтобы сжигать больше калорий, чем потребляете. Ведь основой успешного похудения и поддержания результата именно дефицит калорий.

Однако даже когда вы выбираете более легкие блюда, например, и соблюдаете правила наполнения тарелки преимущественно овощами, важно помнить о жидких калориях. Если вы их игнорируете, это может привести к неудаче в достижении цели, объясняет eatthis.com.

Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, доказывает, что употребление сладких напитков способствует набору веса и ожирению из-за большого количества сахара и неспособности таких напитков вызывать ощущение сытости.

Вот почему так важно правильно выбирать напитки. Замените свой любимый чай со льдом на один из способствующих похудению напитков из списка ниже, и вы заметите, как жир на животе постепенно исчезает.

Детокс-вода

Нет ничего проще, чем увеличить потребление воды – достаточно добавить в воду несколько фруктовых добавок! Такие суперфуды, как яблоки, ягоды или цитрусовые, богаты антиоксидантами, помогающими бороться с вредными радикалами и избавиться от вздутия живота.

Чай

Хотите потерять несколько килограммов? Воспользуйтесь советом ведущей шоу Top Chef Падмы Лакшми и ежедневно пейте чай. Она предпочитает имбирный чай с молоком и медом, но вы можете выбрать любой любимый сорт. Мы же рекомендуем зеленый чай, богатый антиоксидантами, ускоряющий метаболизм и способствующий похудению. Одно из исследований показало, что те, кто пил 4-5 чашек зеленого чая в день и тренировался 25 минут ежедневно, потеряли на два килограмма больше, чем те, кто не употреблял этот напиток. Все благодаря катехинам, антиоксидантам, уничтожающим жир на животе.

Газированная вода без сахара

Заменив бутылку сладкой газировки на порцию газировки без сахара, вы заметите улучшение своего самочувствия и стройности. Исследование в American Journal of Public Health выявило, что женщины, которые снизили употребление сладких газированных напитков хотя бы на одну банку в неделю, набирали меньше веса.

Черный кофе

Хотя молоко и сахар придают кофе приятный вкус, они также добавляют калорий. Две чайные ложки сахара и немного молока в день добавляют 728 лишних калорий в неделю. Выбирайте черный кофе и через пять недель вы сможете потерять около полукилограмма.

Комбуча

Комбуча – это не просто модный напиток, это настоящий источник пробиотиков, положительно влияющих на пищеварение, улучшающих уровень энергии и укрепляющих иммунитет. Благодаря ферментированным бактериям и дрожжам этот напиток помогает балансировать микробиом вашего тела, пополняя полезные бактерии.

Смузи

Если хотите очистить кишечник, ускорить метаболизм и улучшить пищеварение, вам следует попробовать смузи. Участники эксперимента потеряли до 7 кг за две недели, смешивая белки и суперфуды. Вы сможете забыть о лишних блюдах, а питательный завтрак станет простым и вкусным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как чай поможет похудеть.

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