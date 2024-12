6 популярных привычек, которые приводят к ожирению

А знали ли вы, что склонность к быстрому набору веса может быть вызвана не только из-за генетики или переедания, а в результате соблюдения вредных привычек? Это особенно заметно во время обедов вне дома, где калорийность блюд может быть выше дневной нормы.

В частности, это происходит из-за того, что рестораны часто используют популярные психологические приемы, которые заставляют заказывать больше еды, что влияет на вес. О чем речь и чего стоит избегать для поддержания здорового веса, рассказали в Eat This, Not That.

Есть из больших тарелок

Выбирайте меньшие тарелки и стаканы, поскольку большая посуда незаметно увеличивают количество еды или напитков, которые вы потребляете. Такой простой принцип поможет контролировать размер порций и напитков, чтобы избежать лишних калорий. Кроме того, особенно осторожно относитесь к алкоголю, ведь он часто является скрытым источником лишних калорий.

Смотреть на еду, когда вы едите

Если вы сидите в ресторане, выбирайте места чуть дальше от буфета или зоны с едой, чтобы избежать лишних соблазнов. Кроме того, дома также лучше хранить продукты в шкафах или холодильнике, а не на открытых поверхностях. Это поможет меньше думать о еде и избегать переедания.

Есть до последней крошки

Люди с большим весом обычно доедают все, что есть в тарелке. Чтобы избежать этого, ешьте медленнее и не спешите. Если чувствуете потребность доесть все, научитесь правильно формировать порции и заполнять тарелку полезными продуктами, содержащими клетчатку. Это поможет вам контролировать вес и оставаться довольными.

Употреблять пищу, почти не пережевывая ее

Чтобы уменьшить вес, стоит жевать пищу медленно и тщательно, поскольку люди с меньшим весом пережевывают пищу больше раз, чем те, кто имеет проблемы с весом. Увеличивая количество пережевываний перед глотанием, вы можете лучше контролировать аппетит и насыщение. Это простой способ поддерживать здоровый рацион без значительных усилий.

Делать круг вокруг "шведского стола"

Чтобы избежать переедания в буфете, сперва обойдите его и определите, чего вы действительно хотите съесть. Это поможет избежать ошибочного выбора менее желаемых блюд и оставить место для любимых. Планируйте тарелку заранее, чтобы контролировать порции. Так вы насладитесь едой без лишних калорий.

Пропускать завтрак

Пропуск завтрака может повысить риск набора веса. Если вы бегаете по утрам, не игнорируйте еду - выберите простые завтраки, которые способствуют похудению. Например, попробуйте йогурт с ягодами, овсянку или смузи. Это даст энергию для тренировок и поддержит обмен веществ.

