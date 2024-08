Белковый рацион для уменьшения ожирения: о чем говорит наука

Если вы часто чувствуете голод и едите больше позже в течение дня, возможно, вашему телу не хватает белка. В частности, недавнее исследование показало, что потребность в белках может быть причиной увеличения потребления пищи.

Как белок влияет на организм и о чем говорит наука? Ответы на эти вопросы дали в Eat This, Not That.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Obesity, среднее распределение макронутриентов в рационе взрослых людей составляет 18,4% белков. Включение большего количества белка в рацион может помочь контролировать аппетит, уменьшая поздние перекусы, а также общее потребление пищи в течение дня.

Чтобы избежать переедания и потребления нездоровой пищи в течение дня, исследователи рекомендуют включать достаточное количество белка в завтрак. Это поможет уменьшить потребление калорий, жира, сахара и алкоголя, а также увеличит употребление здоровых продуктов.

Кроме того, чтобы получать достаточное количество белка, следует избегать чрезмерного потребления обработанных продуктов, которые часто содержат мало белка и могут снижать его потребление. Обработанная пища также способна заменять белковые продукты, что увеличивает вероятность переедания и риск ожирения. Учтите, что наличие белка в пище важно для сытости и контроля калорий, а потому необходимо включать больше белка в рацион, чтобы удовлетворить потребности организма.

Доктор Аманда Греч из Сиднейского университета предупреждает, что употребление большого количества обработанных продуктов может снизить потребление белка и увеличить риск избыточного веса и хронических заболеваний. Кайлен Богден из FWDfuel подтверждает, что результаты исследования не являются неожиданными.

"Эти выводы являются невероятно точными. Многие из нас потребляют обработанную пищу несколько раз в день, день за днем, что приводит к хроническому воспалению и дефициту питательных веществ. Когда наш организм хронически воспален и страдает от дефицита питательных веществ, мы можем испытывать усталость, сильную тягу к сахару и неспособность похудеть", — говорит Богден.

