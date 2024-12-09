6 преимуществ ходьбы: сколько шагов нужно делать ежедневно

Ходьба – это простая, доступная и чрезвычайно полезная привычка, способная коренным образом улучшить ваше здоровье. Эта форма физической активности не требует сложного оборудования или специальных навыков – нужна только удобная обувь и ваше желание.

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Регулярные прогулки укрепляют сердце, поддерживают вес, улучшают настроение и заряжают энергией. Издание eatthis.com пообщалось с тренером Тайлером Ридом, который рассказал о преимуществах ежедневной ходьбы и сколько шагов следует проходить для достижения наилучших результатов.

Действительно ли нужно проходить 10000 шагов в день?

Возможно, вы слышали о рекомендации делать 10 000 шагов в день, которую поддерживает Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC). Тайлер Рид объясняет: эта цифра – только ориентир, а оптимальное количество шагов зависит от ваших индивидуальных целей, уровня физической подготовки и образа жизни.

Чтобы поддерживать здоровье, он советует посвящать не менее 150 минут в неделю умеренно интенсивной активности, например, быстрой ходьбе. Если ваша цель похудение, можно увеличить это время, учитывая питание и другие факторы. Для эффективной цели важно сохранять баланс между калорийным потреблением и расходом энергии.

Род рекомендует постепенно увеличивать нагрузку, избегая резких изменений. Перед началом новой программы тренировок следует проконсультироваться с врачом и сертифицированным тренером.

6 основных преимуществ ежедневной ходьбы

1. Укрепление сердечно-сосудистой системы

Регулярная ходьба способствует улучшению здоровья. Она помогает снизить риск сердечных заболеваний, нормализовать АД и улучшить уровень холестерина.

Исследование 2023 показало, что у людей в возрасте от 70 лет дополнительные 500 шагов в день (приблизительно 400 м) уменьшают риск инсульта, сердечной недостаточности или болезней сердца на 14%.

2. Улучшение прочности костей и тонуса мышц

С возрастом важно поддерживать силу костей и мышц. Ходьба как упражнение с нагрузкой способствует сохранению плотности костной ткани, что снижает риск остеопороза. Кроме того, она тонизирует мышцы, особенно ног и живота.

3. Улучшение пищеварения

Прогулки стимулируют работу пищеварительной системы, способствуя регулярности. Это особенно полезно для людей, сталкивающихся с запорами.

4. Здоровье суставов

Ходьба помогает укрепить и смазать мышцы, поддерживающие суставы, уменьшая дискомфорт. Для людей с артритом это может быть ключевым способом уменьшения боли и риска падения.

5. Психическое здоровье и настроение

Прогулки стимулируют выброс эндорфинов, естественным образом улучшающих настроение и снижающих уровень тревожности. По данным Harvard Health, ходьба способствует росту новых клеток мозга и улучшает когнитивные функции.

6. Контроль веса

Ходьба – простой способ сжигать калории. Хотя она менее интенсивна, чем бег или велоспорт, длительная регулярная активность помогает снижать вес. Род добавляет: "Быстрая ходьба позволяет организму использовать жировые запасы как источник энергии".

Начните с небольших целей и постепенно увеличивайте интенсивность. Ваше тело будет благодарно за ежедневную активность.

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