6 преимуществ ходьбы: сколько шагов нужно делать ежедневно
Ходьба – это простая, доступная и чрезвычайно полезная привычка, способная коренным образом улучшить ваше здоровье. Эта форма физической активности не требует сложного оборудования или специальных навыков – нужна только удобная обувь и ваше желание.
Регулярные прогулки укрепляют сердце, поддерживают вес, улучшают настроение и заряжают энергией. Издание eatthis.com пообщалось с тренером Тайлером Ридом, который рассказал о преимуществах ежедневной ходьбы и сколько шагов следует проходить для достижения наилучших результатов.
Действительно ли нужно проходить 10000 шагов в день?
Возможно, вы слышали о рекомендации делать 10 000 шагов в день, которую поддерживает Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC). Тайлер Рид объясняет: эта цифра – только ориентир, а оптимальное количество шагов зависит от ваших индивидуальных целей, уровня физической подготовки и образа жизни.
Чтобы поддерживать здоровье, он советует посвящать не менее 150 минут в неделю умеренно интенсивной активности, например, быстрой ходьбе. Если ваша цель похудение, можно увеличить это время, учитывая питание и другие факторы. Для эффективной цели важно сохранять баланс между калорийным потреблением и расходом энергии.
Род рекомендует постепенно увеличивать нагрузку, избегая резких изменений. Перед началом новой программы тренировок следует проконсультироваться с врачом и сертифицированным тренером.
6 основных преимуществ ежедневной ходьбы
1. Укрепление сердечно-сосудистой системы
Регулярная ходьба способствует улучшению здоровья. Она помогает снизить риск сердечных заболеваний, нормализовать АД и улучшить уровень холестерина.
Исследование 2023 показало, что у людей в возрасте от 70 лет дополнительные 500 шагов в день (приблизительно 400 м) уменьшают риск инсульта, сердечной недостаточности или болезней сердца на 14%.
2. Улучшение прочности костей и тонуса мышц
С возрастом важно поддерживать силу костей и мышц. Ходьба как упражнение с нагрузкой способствует сохранению плотности костной ткани, что снижает риск остеопороза. Кроме того, она тонизирует мышцы, особенно ног и живота.
3. Улучшение пищеварения
Прогулки стимулируют работу пищеварительной системы, способствуя регулярности. Это особенно полезно для людей, сталкивающихся с запорами.
4. Здоровье суставов
Ходьба помогает укрепить и смазать мышцы, поддерживающие суставы, уменьшая дискомфорт. Для людей с артритом это может быть ключевым способом уменьшения боли и риска падения.
5. Психическое здоровье и настроение
Прогулки стимулируют выброс эндорфинов, естественным образом улучшающих настроение и снижающих уровень тревожности. По данным Harvard Health, ходьба способствует росту новых клеток мозга и улучшает когнитивные функции.
6. Контроль веса
Ходьба – простой способ сжигать калории. Хотя она менее интенсивна, чем бег или велоспорт, длительная регулярная активность помогает снижать вес. Род добавляет: "Быстрая ходьба позволяет организму использовать жировые запасы как источник энергии".
Начните с небольших целей и постепенно увеличивайте интенсивность. Ваше тело будет благодарно за ежедневную активность.
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