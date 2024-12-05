От борьбы со стрессом до укрепления костей: как прогулки на природе меняют жизнь
Походы – это идеальный способ совместить активный отдых с заботой о здоровье. Они дарят уникальные возможности не только укрепить тело, но и успокоить разум, снизив уровень стресса.
Наука подтверждает: регулярные прогулки по природе способствуют улучшению настроения, снижают риски болезней и помогают строить эмоциональные связи с близкими. Издание eatthis.com рассказывает о важнейших преимуществах походов.
"Когда вы поднимаетесь на крутую гору или прогуливаетесь по ровной местности, вы используете силу, стабильность и сердечно-сосудистую выносливость", - объясняет тренер Кортни Грассо. По ее словам, физические усилия в сочетании с природными пейзажами приносят множество преимуществ для здоровья: от улучшения настроения до регуляции АД.
Преимущества походов для здоровья
Профилактика депрессии
Исследование Стэнфордского университета подтверждает, что прогулки по природе могут улучшить настроение. Участники эксперимента, проводившие 90 минут в природной среде, демонстрировали снижение уровня отрицательных мыслей и менее активную субгенуальную префронтальную кору мозга – зону, связанную с унынием. Участники, прогуливавшиеся по городским улицам, таких изменений не ощущали.
Регуляция АД
Хотя пешие прогулки менее интенсивны, чем бег или тяжелая атлетика, они помогают в борьбе с гипертензией. Исследователи изучали группу людей от 65 лет, которые в течение 9 месяцев ходили в походы по три часа раз в неделю. Результаты показали снижение систолического давления, что способствует уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Лишь 30 минут на природе также способны оказывать положительное влияние на давление.
"Люди, которые проводят больше времени среди зеленых насаждений, реже испытывают проблемы с высоким артериальным давлением", – отмечает Грассо.
3. Укрепление семейных и социальных связей
Походы – это не только возможность укрепить тело, но восстановить связи с близкими. Норвежские исследователи заметили, что прогулки по природе способствуют эмоциональной близости между членами семьи. Грассо также добавляет: "Прогулки на природе позволяют нам отключиться от повседневного стресса и больше времени проводить с родными без отвлекающих факторов, таких как работа или социальные сети".
4. Здоровье костей
Прогулки обеспечивают нагрузку на кости, что повышает их плотность и снижает риск остеопороза. Они также поддерживают мышечную силу, баланс и координацию. Это помогает предотвращать падения и переломы. Кроме того, походы способствуют выработке витамина D, необходимого для усвоения кальция, укрепляющего костную ткань.
5. Снижение уровня стресса
Регулярные физические упражнения, включая походы, стимулируют выработку эндорфинов, которые улучшают настроение и снимают напряжение. Природные пейзажи, запахи и звуки дополнительно способствуют расслаблению. Исследование 2020 показало, что после похода мозг получает отдых, а уровень стресса уменьшается.
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