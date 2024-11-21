Секреты счастливого долголетия: 5 простых привычек, которые продлят вашу жизнь

Большинство из нас стремится жить как можно дольше. Правильное питание, физическая активность и забота о здоровье – это базовые составляющие, помогающие достичь этой цели.

Видео дня

Мы постоянно ищем способы усовершенствовать наши привычки, чтобы сделать жизнь длиннее, здоровее и счастливее. Однако есть несколько ключевых моментов, о которых вы, возможно, не задумывались. Издание eatthis.com собрало самые эффективные стратегии для продления жизни.

1. Будьте оптимистами и радуйтесь жизни

Сохранять положительное настроение и не переживать по мелочам часто звучит проще, чем есть на самом деле. В современном мире, где постоянно скапливаются рабочие обязанности и другие жизненные заботы, хронический стресс стал обычным явлением. Постоянный стресс негативно влияет на психическое и физическое здоровье и может даже сократить жизнь, поэтому важно овладевать навыками управления им.

Исследование, проведенное в 2022 году, выявило, что люди старше 50 лет, которые имели более высокие уровни оптимизма, счастья и общего удовлетворения жизнью, имели большие шансы прожить дольше. Этот вывод базируется на данных опроса, который длился четыре года.

2. Поддерживайте здоровый вес

Научные исследования подтверждают, что избыток жировой массы приводит к воспалению, резистентности к инсулину и нарушениям метаболизма, что ускоряет старение организма и повышает риск различных заболеваний. Согласно статье в журнале Aging Cell, соблюдение здоровой массы тела и сбалансированного питания способствует сохранению хорошего здоровья в зрелом возрасте. Важными показателями являются объем талии, индекс массы тела (ИМТ) и динамика веса в течение жизни, поскольку они играют ключевую роль в связи между ожирением и здоровым старением.

3. Развивайте социальные контакты

Активная социальная жизнь, крепкие дружеские отношения и общение с близкими положительно влияют не только на эмоциональное состояние, но и на физическое здоровье. Исследование, опубликованное в Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS), доказало, что люди, поддерживающие тесные социальные связи, имеют лучшее физиологическое состояние и более низкий риск заболеваний. Более того, обзор 148 исследований показал, что люди с развитыми социальными связями имели на 50% больше шансов на долголетие.

4. Оставайтесь физически активными

Нельзя недооценивать пользу физических нагрузок для здоровья. Ведение сидячего образа жизни повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и преждевременной смерти. Согласно данным из Korean Journal of Family Medicine, длительное сиденье (более 10 часов в день) существенно повышает риск смерти от любых причин. Поэтому важно найти активные занятия, которые доставляют вам удовольствие.

Исследование, опубликованное в Mayo Clinic Proceedings, показало, что занимавшиеся теннисом продолжали свою жизнь на 9,7 лет, бадминтоном – на 6,2 года, футболом – на 4,7 года, велоспортом – на 3,7 года, плаванием – на 3,4 года, бегом трусцой – на 3,2 года, а гимнастикой – на 3,1 лет.

5. Питайтесь правильно

Сбалансированное питание – это основа долголетия и этот принцип проверен временем. Исследование, опубликованное в PLOS Medicine, показало, что коррекция диеты может прибавить к жизни до 13 лет. Употребление большего количества бобовых, орехов, овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, а также сокращение потребления красного и обработанного мяса способствует улучшению продолжительности жизни.

Полезные советы для здорового питания: замените бекон и колбасы на растительные источники белка, выбирайте нерафинированные углеводы, включите в рацион жирную рыбу, предпочитайте чай вместо сладких напитков, добавляйте свежие фрукты или орехи к утренней овсянке вместо сахара, а также отдавайте предпочтение. жареный картофель.

Ранее OBOZ.UA опубликовал упражнения, продлевающие жизнь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.