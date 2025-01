6 привычек Лили Томсон, помогающих ей сохранять активность и здоровье в 85 лет

Лили Томлин в свои 85 лет продолжает активно работать в Голливуде и жить активной жизнью. Она не планирует останавливаться и подчеркивает важность заботы о собственном теле и персональном развитии.

Поскольку у нее остеоартрит, она особенно следит за собственным физическим состоянием и делится советами, как поддерживать здоровье и чувствовать себя молодо даже в почтенном возрасте. Что именно помогает Лиле Томлин поддерживать свою активность, рассказали в Eat This, Not That.

Готовит дома

Чтобы питаться максимально полезно и сбалансировано, важно готовить еду дома. Веганские наборы для приготовления пищи могут быть хорошим вариантом, но иногда трудно узнать, что именно вы получите в них. Лили Томлин отмечает, что это может быть неудобно, особенно если нет четкого описания на упаковке, а потому она выбирает самостоятельное приготовление, чтобы лучше контролировать свой рацион.

Употребляет веганскую пищу

Томлин поддерживает веганский образ питания и активно защищает права животных. Она работала с PETA (Люди за этичное обращение с животными), участвуя в кампаниях против зоопарков, которые держат животных в неволе. Это свидетельствует о ее приверженности к этическому отношению к животным и сознательному отношению к природе.

Начала заниматься с Джейн Фондой

В 2016 году Джейн Фонда рассказала, что во время съемок третьего сезона "Грейс и Фрэнки" они с Лили Томлин начали тренироваться вместе в специальной комнате. Это была идея их тренера, которая беспокоилась о Лили и надеялась, что Джейн сможет мотивировать ее. Раньше Томлин не любила тренировки, и даже во время совместных съемок во время комедии "С девяти до пяти" она прятала свой коврик, чтобы Фонда не видела ее во время упражнений. Однако Фонда помогла ей следить за осанкой.

Продолжает работать над своим телом

Несмотря на свою популярность в Голливуде, она до сих пор тяжело принимает свое тело. Раньше Томсон была перфекционисткой, переживая из-за своей худобы, и даже теперь продолжает волноваться о том, как она выглядит на фотографиях. Она часто спрашивает, сделан ли снимок так, как ей нужно. А потому, принятие себя — это процесс, который продолжается до сих пор.

Она сосредоточена на своем психическом здоровье

Томлин также заботится о своем психическом здоровье. Она отмечает, что важно продолжать заниматься тем, что приносит удовольствие, даже в зрелом возрасте. А потому постоянное совершенствование — это ключ к поддержанию собственного благополучия.

Она считает себя молодой

Томлин считает важным поддерживать молодой образ мышления. Она верит, что тренировки помогают сохранять физическую форму, однако основной акцент следует делать на том, как мы мыслим. Важно не чувствовать себя старым, а больше сосредотачиваться на молодом восприятии себя и своих возможностей. Подобный подход позволяет ей и ее подруге Джейн Фонди держаться в тонусе.

