Здоровые привычки, которым следует Джейн Фонда: что помогает актрисе оставаться в форме

Если несмотря на возраст вы хотите улучшить уход за собой и включить в режим эффективные тренировки - вдохновляйтесь лучшими примерами для подражания. В частности, иконой фитнеса, бывшей моделью и актрисой Джейн Фондой, которая в свои 86 лет сохраняет энергию и свежий взгляд на жизнь.

Видео дня

В Eat This, Not That собрали ее лучшие советы по уходу за собой и фитнесу, которые заряжают энергией. Узнайте больше и попробуйте внедрять их в своей жизни.

Взгляд на собственную жизнь для формирования дальнейшей стратегии

Джейн Фонда доказала, что настоящее счастье и понимание себя приходят со временем. Она начала осознавать свой путь только после 30, а в 60 назвала этот период своим "третьим актом" и решила жить без сожалений. Фонда советует ценить время, исследовать себя и жить с целью. Ее пример вдохновляет на размышления о том, как важно найти гармонию на любом этапе жизни.

"Если вы любознательны, здоровы и открыты, в конце концов то, кто вы есть и где вы должны быть, придет к вам. И это может занять много времени", — сказала Фонда в интервью для Glamour.

Длительные прогулки, йога, бег с лыжами и силовые тренировки

Джейн Фонда в свой почтенный возраст поддерживает активность благодаря ежедневным прогулкам, йоге, лыжам и силовым тренировкам. Она отмечает, что ключ к здоровью - это постоянное движение, поскольку регулярная физическая активность помогает оставаться сильной и энергичной. Поэтому, не останавливайтесь и двигайтесь ежедневно, чтобы сохранить силу и бодрость.

Значение физических упражнений даже в 90 лет

Джейн Фонда является настоящей иконой фитнеса, которая подчеркивает важность тренировок в любом возрасте, даже в 90 лет. Она подчеркивает, что физическая активность улучшает самочувствие и добавляет качества жизни. Регулярные тренировки помогают жить дольше и оставаться энергичными.

Быть сильными и независимыми

Звезда демонстрирует прекрасный пример независимости и силы духа. Она призывает сохранять активность, чтобы не ограничивать себя и дольше оставаться самостоятельным. Например, иметь возможность играть с внуками или носить свой багаж без посторонней помощи.

Чувствовать себя моложе, чем в 20 лет

Оставайтесь активными и интересными, чтобы чувствовать себя молодыми в любом возрасте. Фонда советует оставаться молодыми, подпитывая любопытство и изучая что-то новое. Она отмечает, что позитивный настрой помогает сохранять жизненную энергию. По ее мнению, возраст - это не цифры, а состояние души.

Высыпаться и практиковать медитацию

Придерживайся здоровых привычек: уделяйте на сон около 8-9 часов, занимайтесь спортом и находите время для медитации или прогулок на природе. Избегайте чрезмерного алкоголя и недосыпа, чтобы чувствовать себя лучше, а если энергия снижается, уделяйте больше внимания уходу за собой. По мнению актрисы, именно забота о себе является ключом к хорошему самочувствию.

Ранее OBOZ.UA рассказал о полезных привычках Криштиану Роналду, которые помогают ему оставаться в форме.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.