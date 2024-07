6 признаков нездорового пищевого расстройства: рекомендации от диетолога

Все знают, что нельзя злоупотреблять сладкой, соленой или жирной пищей, однако из-за разногласий в рекомендациях трудно определить, какие действия действительно считаются здоровыми. В частности, даже данные в некоторых исследованиях по питанию могут себе противоречить, поэтому делать ежедневные ошибки в рационе становится чрезвычайно легко.

Однако есть определенные признаки, указывающие на нездоровые пищевые привычки, которые могут влиять на общее состояние здоровья и самочувствия. К каким сигналам следует прислушаться и когда именно нужно посмотреть свой рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Проблемы с полостью рта

О качестве того, что вы употребляете, может свидетельствовать состояние вашей полости рта. В частности, кровоточивость десен и кариес является признаком недостаточной гигиены, так и определенных проблем в питании. В частности, злоупотребление сладкими газированными напитками и недостаточное потребление витамина С (цитрусовые, помидоры, листовая зелень) может привести к проблемам с деснами.

Чувство голода перед сном

Постоянное и навязчивое чувство боярышника даже после сбалансированного ужина может свидетельствовать о признаках пищевого расстройства. Чтобы контролировать перекусы, следует обратить внимание на рацион и включить достаточное количество белка и клетчатки. Эти компоненты способствуют ощущению сытости и могут снизить потребность в перекусах.

Регулярный запор

Дефицит клетчатки в рационе может приводить к проблемам со здоровьем. Чтобы избежать неприятных побочных эффектов, таких как газы, вздутие живота и запоров, следует есть больше пищи с клетчаткой. К примеру, можно начать с добавления цельнозерновых хлопьев к йогурту утром или увеличения порции овощей на обед.

Сильная усталость

Если вы чувствуете постоянную усталость и тяжесть в выполнении ежедневных задач, возможно причиной является низкий уровень сахара в крови. В таком случае следует пробовать каждые 3-4 часа и включить в рацион белков и углеводов. К примеру, это может быть яблоко с миндалем или цельнозерновые тосты с яйцом.

Плохая концентрация

Если вам трудно сконцентрироваться на работе, учтите, что для нормальной работы мозга важны жирные кислоты омега-3. Они содержатся в грецких орехах, семенах льна и семян чиа. Кроме того, лучшими источниками являются жирная рыба, такая как лосось, тунец или скумбрия.

Часто болеете

Неправильное питание может ухудшать иммунную систему, повышая склонность к простудам и вирусам. Таким образом, следует избегать обработанных продуктов и употреблять больше свежих фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых, рыбы и нежирного мяса, богатых витаминами и минералами, которые поддерживают иммунитет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, от каких пищевых привычек необходимо избавиться.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.