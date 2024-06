Никогда так не поступайте! Топ-10 пищевых привычек, от которых нужно немедленно избавиться

Увеличение веса может вызвать не только то, что вы едите, но и то, как вы едите. Пищевые привычки — вещи, которые настолько укоренены в наши распорядки дня, что мы едва замечаем, что мы их делаем, играют такую же большую роль в поддержании вашего веса, как и продукты, которые вы можете есть.

Eat This Not That предлагает ознакомиться с 10 пищевыми привычками, от которых нужно избавиться, чтобы не набирать лишний вес.

Вы пропускаете приемы пищи

В национальном опросе 2011 года, проведенном Советом по контролю калорий, 17% американцев признались, что пропускают пищу, чтобы похудеть. Проблема в том, что пропуск приёма пищи повышает вероятность ожирения, особенно когда дело касается завтрака. Исследование, опубликованное в Американском эпидемиологическом журнале, показало, что у людей, отказавшихся от утреннего приема пищи, было в 4,5 раза больше шансов на ожирение.

Вы ужинаете после 21:00

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Appetite, те, кто ест поздно вечером, имеют больше шансов набрать вес по сравнению с теми, кто пользуется специальными блюдами. Это не потому, что они не сжигают эти калории так быстро; это потому, что эти ночные совы, скорее всего, переедают (после голодания с обеда) и впоследствии выбирают нездоровую пищу с высоким содержанием сахара и жира, чтобы быстро поместить их в урчащий животик.

Вы держите нездоровую пищу на виду

Наши дома наполнены скрытыми пищевыми ловушками, и просто осознание чего-нибудь такого простого, как размер миски, может повлиять на то, сколько вы едите. Например, исследование, проведенное в нью-йоркском офисе Google, показало, что размещение M&M в непрозрачных контейнерах в отличие от стеклянных и выделение более здоровых закусок на более заметное место на полках сократило потребление конфет на 3,1 миллиона калорий всего за семь недель.

Вы едите слишком быстро

Если ваше тело имеет один серьезный недостаток, то это он: нужно 20 минут, чтобы ваш желудок сообщил вашему мозгу, что ему хватит. Исследование, опубликованное в журнале Американской диетологической ассоциации, показало, что медленно ест потребляют на 66 калорий меньше одного приема пищи, но по сравнению со своими сверстниками, которые едят быстро, они чувствуют, что съели больше.

Вы слишком себя ограничиваете

Это рецепт крушения. Когда вы чувствуете, что время от времени не можете насладиться чем-нибудь снисходительным, у вас может возникнуть тяга, которую трудно игнорировать. Итак, наслаждайтесь едой, на которую вы смотрели, если это не обманные блюда, которые никогда не стоят того, по мнению эксперта.

Вы едите за рабочим столом

Обед за рабочим столом не принесет пользы вашей талии. Проблема в том, что вы едите рассеянно, поэтому вы можете потреблять на 50% больше калорий, чем планировалось, согласно обзору 2013 года в American Journal of Clinical Nutrition . Возьмите минутку с работы и поужинайте в комнате отдыха, в соседнем парке или даже в ресторане.

Вы всегда заказываете комбинированную еду

Исследование, опубликованное в Journal of Public Policy & Marketing, показывает, что по сравнению с заказом по меню вы получаете сотню или более лишних калорий, выбирая "комбинированную" пищу. Потому что когда вы заказываете продукты вместе, вы, вероятно, купите больше еды, чем хотите.

Вы едите, когда нервничаете

Это может привести к хронически повышенному уровню кортизола, что приведет к проблемам со сном и иммунитетом, нарушению уровня сахара в крови и увеличению веса.

Вы едите во время просмотра телевизора

Исследование Университета Вермонта показало, что участники с лишним весом, которые сократили время просмотра телевизора всего на 50%, сжигали в среднем дополнительно 119 калорий в день.

Вы исключаете целые группы продуктов одновременно

Если вы только что перешли к палео или низкоуглеводной диете, будьте осторожны! Часто диеты, исключающие целые группы продуктов, не обеспечивают сбалансированности и умеренности, необходимые для соблюдения плана здорового питания на протяжении всей жизни. Кроме того, те, кто придерживается этих планов на диете, могут быть подвержены потенциально опасному дефициту питательных веществ. Или вам может просто надоесть ваш ограниченный план, и вы со временем переедите.

