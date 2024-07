6 продуктов, которые эффективно сжигают лишний жир на животе

Абдоминальный или висцеральный жир особенно опасен для здоровья, поскольку накапливается в области живота и может влиять на внутренние органы. Уменьшить его количество можно, включив в рацион продукты, богатые клетчаткой, белками и здоровыми жирами, такими как овощи, фрукты, нежирное мясо и орехи.

Правильное питание помогает не только уменьшить жир, но и поддерживать общий уровень здоровья, улучшая ваше самочувствие и влияя на настроение. Какие продукты стоят того, чтобы стать частью вашего рациона, рассказали в Eat This, Not That.

Фасоль

Чтобы уменьшить жир на животе, следует увеличить потребление продуктов с высоким содержанием растворимой клетчатки, например белой фасоли. Она может помочь снизить висцеральный жир, кроме того, ее легко добавить в рацион и даже в полосе.

Греческий йогурт

Несладкий греческий йогурт является отличным выбором для уменьшения жира на животе благодаря высокому содержанию белка, который помогает контролировать голод и поддерживает метаболизм. Кроме того, йогурт содержит пробиотики, положительно влияющие на микробиом кишечника и способствующие уменьшению жира в организме.

Орехи

Увеличение количества орехов в рационе может помочь снизить вес и снизить жировые отложения на животе. Особенно полезны грецкие орехи, которые повышают уровень гормона адипонектина, что способствует сжиганию жира. Однако важно не превышать рекомендуемое количество, которое составляет около полустакана в день.

Морковь

Пища, богатая каротиноидами, как морковь, может помочь уменьшить жир на животе. Женщины, употреблявшие больше таких продуктов, имели меньше жира на животе по сравнению с теми, кто их не ел.

Апельсиновый сок

Употребление апельсинового сока, обогащенного витамином D и кальцием, может помочь снизить жир на животе. Исследование показало, что регулярное потребление такого сока способствует большему уменьшению жира на животе по сравнению с его отсутствием в рационе.

Лосось

Употребление высококачественного белка может снизить уровень жира в организме, в частности в области живота. Для этого идеально подходит лосось, содержащий немало этого полезного элемента. Исследования подтверждают, что это может помочь снизить процент жира в центральной части тела.

