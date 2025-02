6 продуктов, которые останавливают потерю веса

Выбор правильного питания для контроля веса может быть сложным, ведь даже хорошо сбалансированная диета не всегда помогает избежать соблазнов. Кроме того, существуют продукты, которые хоть и разрешаются в диетах, однако могут разрушить ваши цели из-за высокого содержания калорий или вредных составляющих.

Видео дня

В Eat This, Not That рассказали, какой пищи стоит избегать в рационе во время похудения. Чтобы достичь желаемых результатов, важно ограничить употребление этих продуктов и вместе со специалистом составить оптимальный план питания, который позволит поддерживать здоровое питание.

Крекеры

Не стоит соблазняться крекерами, даже если они позиционируются как мультизерновые и здоровые. Это может быть быстрый путь к лишним калориям, поскольку такие продукты часто имеют высокое содержание натрия и транс-жиров, а также проходят значительную обработку. Если хотите похудеть, лучше выбирать более натуральные закуски.

Диетические продукты

Не доверяйте маркетинговым заявлениям о диетических продуктах — они могут содержать скрытые калории и искусственные подсластители. Замороженные блюда и низкокалорийные продукты часто не такие здоровые, как кажутся. Лучше выбрать одну порцию обычной еды, чем несколько порций диетических продуктов. Также, обращайте внимание на состав и размер порций, чтобы избежать чрезмерных калорий.

Диетическая сладкая вода

Диетические газированные напитки могут показаться безопасными для похудения, но они часто содержат сахарные спирты или искусственные подсластители. Они могут повышать тягу к сахару, что впоследствии приводит к увеличению веса. Кроме того, потребление таких напитков может приводить к привыканию и зависимости. Поэтому лучше выбирать натуральные напитки без подсластителей.

Картофельные чипсы

Когда захотите чипсов, вместо того, чтобы есть их прямо из пакета, попробуйте совместить их с овощами, чтобы лучше контролировать порцию. Выбор более здоровых закусок, таких как хрустящий горошек или жареный нут, обогащенный белком и клетчаткой, также может быть более сытным вариантом. Такие продукты помогут вам насытиться и уменьшить потребление калорий.

Кофе с сахаром

Если вы любите кофе с добавками, помните, что фрапучино или латте могут содержать более 300 калорий за порцию. Таким образом такие напитки дают пустые калории из сахара и жира без питательных веществ, что может увеличить голод и тягу к еде.

Белый хлеб

Для снижения веса важно контролировать выбор углеводов. Белый хлеб, изготовленный из очищенной муки, может увеличить риск ожирения из-за высокого содержания сахара. Вместо него выбирайте альтернативы с меньшим гликемическим индексом. Это поможет избежать переедания и поддержать нормальный вес.

Ранее OBOZ.UA рассказал, чего не стоит есть, чтобы сохранить здоровье суставов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.