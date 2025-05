6 продуктов, которые разогревают тело: еда, которая придает ощущение комфорта

Несмотря на неустанное приближение тепла, весной температура остается нестабильной, из-за чего потребность в уюте остается актуальной. И хотя обычно, чтобы согреться, достаточно одежды, однако правильное питание также может помочь регулировать вашу внутреннюю температуру.

При этом не только супы и чай, но и определенные продукты способны существенно влиять на ваш комфорт в холодную погоду. В Eat This, Not That поделились здоровыми и вкусными вариантами, которые стоит включить в свой рацион.

Кофе со льдом

Кофе со льдом может быть не только вкусным, но и помочь вам согреться холодными утрами. В этом случае речь не о температуре, а кофеине, который стимулирует метаболизм и повышает температуру тела. Для дополнительного эффекта добавьте к кофе обезжиренное молоко, обогащенное витамином D, которое улучшает термогенез и помогает генерировать тепло.

Нежирное мясо

Если у вас часто холодные руки и ноги, это может быть признаком дефицита железа. Для обеспечения организм этим минералом добавьте в рацион говядину, курицу или свиную вырезку. Кроме того, для поддержки усвоения железа также полезно сочетать эти продукты с цитрусовыми, например, мандаринами.

Цельные зерна и сложные углеводы

Цельные зерна и другие сложные углеводы, такие как картофель и чечевица, требуют больше энергии для переваривания, чем простые углеводы, такие как печенье или белый хлеб. Этот процесс не только помогает дольше оставаться сытым, но и может повысить температуру тела благодаря активному перевариванию пищи.

Тмин

Острая пища, например перец чили, не помогает согреться, поскольку вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Зато, хотя механизм этого процесса до сих пор не до конца понятен, однако тмин создает мягкое тепло, которое помогает согреться без пота.

Имбирь

Имбирь может быть не только вкусным дополнением к блюдам, но и полезным для согревания тела. Исследования показали, что имбирь улучшает термогенез и может помочь уменьшить чувство голода, что может быть полезным для контроля веса.

Бананы

Банан — это отличный фрукт, богатый витаминами группы В и магнием, которые поддерживают работу щитовидной железы и регулируют температуру тела в холодную погоду. Один большой банан обеспечивает около 10% дневной нормы магния и витаминов группы В.

