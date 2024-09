Полезные свойства бананов: почему этот фрукт следует добавить в рацион

Чтобы контролировать объемы собственной талии, ешьте больше фруктов и овощей. В частности, добавьте в свой рацион бананов, которые содержат 105 калорий, 27 граммов углеводов, 3 грамма клетчатки и 14 граммов природного сахара.

Хотя этот фрукт имеет немного больше калорий и углеводов, однако одного банана в день вполне может хватить для обеспечения пользы без вреда для фигуры. Почему бананы стоит употреблять регулярно и как они улучшают фигуру, рассказали в Eat This, Not That.

Идеальное топливо для тренировки

Для эффективного похудения включайте в свой рацион бананы, как источник энергии до и после тренировок. Они богаты глюкозой, что обеспечивает быстрое восстановление после интенсивных нагрузок, а также калием, который помогает предотвратить мышечные спазмы. Сочетайте банан с полезным источником белка, например, миндальным маслом или вареным яйцом. Это поможет максимально восстановить мышцы после нагрузки.

Снижает аппетит

Пока бананы еще зеленые, они содержат устойчивый крахмал, который не переваривается в желудке. Это питает полезные бактерии в кишечнике, что помогает уменьшить аппетит и улучшить окисление жира.

Ускоряет метаболизм

Исследования показали, что добавление 5% устойчивого крахмала в рацион может ускорить сжигание жира на 23%. Недозрелые бананы можно добавлять в смузи с другими фруктами или овощами, чтобы скрыть их горький вкус. Кроме того, они прекрасно сочетаются в парфе с йогуртом, корицей, малиной, орехами и медом.

Ликвидирует вздутие

Попробуйте банан, если чувствуете вздутие. Банан богат пребиотической клетчаткой, улучшающей пищеварение, а также калием, который помогает уменьшить задержку воды. Добавьте банан в рацион в качестве перекуса, но для лучшего результата не забывайте уменьшить потребление сахара и углеводов.

Содержит мало пестицидов

Благодаря толстой кожуре, бананы содержат меньше пестицидов по сравнению с другими фруктами, что хорошо для вашего здоровья и веса. Пестициды могут способствовать увеличению веса, поскольку токсины накапливаются в жировых клетках и препятствуют сжиганию энергии. Чтобы уменьшить влияние пестицидов и способствовать потере веса, попробуйте заменить яблоки, персики или нектарины на бананы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как яблоки способствуют похудению.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.