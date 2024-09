7 преимуществ яблока, которые помогут вам похудеть

Хотя яблоки считаются самыми универсальными и полезными фруктами, их часто исключают из диет из-за содержания в составе углеводов, однако это непрактично. На самом деле яблоки полезны для похудения и должны быть незаменимой частью здорового питания.

Они не только способствуют уменьшению веса, но и поддерживают общее здоровье, а потому не стоит бояться включать яблоки в свой рацион. Какая их польза и как же они способствуют похудению, рассказали в Eat This, Not That.

Насыщение

Чтобы похудеть, важно чувствовать себя сытым. Яблоки являются универсальным продуктом, известным своей низкой калорийностью и богатым содержанием клетчатки. Они обеспечивают длительное ощущение сытости и прекрасно подходят в качестве закуски или десерта.

Низкая калорийность

Употребляйте яблоки вместо калорийных закусок, поскольку они помогут контролировать вес благодаря низкой калорийности и высокому содержанию воды. Это позволяет вам дольше чувствовать сытость и потреблять меньше калорий.

Клетчатка

Яблоки с высоким содержанием клетчатки могут помочь в контроле веса, поскольку они придают ощущение сытости и уменьшают риски переедания. Клетчатка замедляет пищеварение, что способствует более длительному ощущению насыщения и уменьшению калорийного потребления. Среднее яблоко содержит около 4,5 грамма клетчатки, что составляет 15-18% рекомендуемой суточной нормы.

Хрусткость

Попробуйте заменить чипсы на яблоко. Яблоки обеспечивают хрустящий эффект и сытность без лишних калорий. Они содержат 72 калории и 3 грамма клетчатки, которые помогут вам дольше оставаться сытым. Добавьте к яблоку ореховое масло, орехи или сыр для еще большего насыщения.

Предотвращение переедания

Яблоки являются питательными и полезными фруктами для снижения веса, благодаря высокому содержанию клетчатки и воды. Клетчатка помогает сохранять сытость и улучшает здоровье кишечника, что предотвращает переедание.

Регулирование скачков сахара в крови

Яблоки могут помочь в потере веса, контролируя уровень глюкозы и инсулина в крови. Антоцианы в яблоках способствуют поглощению глюкозы мышцами и жировой тканью, что снижает выработку глюкозы в печени. Это помогает уменьшить уровень инсулина, который отвечает за накопление жира. Таким образом, чем меньше инсулина в крови, тем лучше вы сможете поддержать постоянную потерю веса.

Удовольствие

Если вы хотите сладкого, попробуйте яблоко, поскольку оно естественно сладкое и поможет удовлетворить тягу к сладкому, не превышая калорийность. Яблоки можно есть самостоятельно, с арахисовым маслом или йогуртом, или добавить их к овсянке, хлопьям и салатам.

