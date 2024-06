Фрукты, улучшающие работу мозга: результаты исследования

Чтобы сохранить когнитивные способности и поддерживать общее благополучие своего тела, необходимо тщательно выбирать продукты, из которых можно составить здоровый рацион. Существует мнение, что употребление даже небольшой порции оранжевой или зеленой, желтой или голубой пищи, может помочь сохранить ваш мозг молодым.

Предыдущие исследования показали, что флавоноиды, мощные антиоксиданты, содержащиеся в растениях, могут замедлить или даже предотвратить умственный упадок. Что именно обеспечивает такое действие и какие продукты могут помочь сохранить мозговые способности в долгосрочной перспективе, сообщили в Eat This, Not That !

Связь между длительным приемом флавоноидов в пище и здоровьем мозга исследовали ученые Гарвардского университета. В течение 20 лет были проанализированы данные 49 493 женщин и 27 842 мужчин, которые регулярно сообщали о своем рационе и изменениях в памяти.

Таким образом, удалось установить, что взрослые, которые потребляли наибольшее количество продуктов, богатых флавоноидами (в среднем 600 миллиграммов в день), имели на 20% меньший риск снижения когнитивных функций. Это учитывало факторы здоровья, как возраст и общее потребление калорий.

Также, исследователи изучили различные флавоноиды и выделили два из них. Оказалось, что соединения из апельсинов и желтых овощей, снижают риск когнитивных расстройств на 38%, а продукты с антоцианами (красные пигменты) такие, как вишня и черника, снижают риск на 24%.

К тому же согласно выводам, которые были опубликованы в онлайн-издании журнала Neurology, исследователи утверждают, что взрослые, которые отдают предпочтение диете с содержанием флавоноидов, показали лучшие результаты. Поэтому, чтобы включить больше апельсинов в свой рацион, добавьте их в салат, выпейте свежевыжатый сок или приготовьте свекольный смузи из красного апельсина.

