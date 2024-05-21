5 продуктов, которые ускорят работу мозга

Чтобы улучшить внимание и концентрацию, человеку необходимо приобрести определенные привычки, положительно влияющие на работу мозга. В частности, помочь улучшить производительность могут физические упражнения, здоровый сон, предотвращение стресса и нормальное питание.

Именно сбалансированная диета, богатая питательными веществами, способствует развитию памяти и других важных функций мозга. Как повысить производительность и легче воспринимать новую информацию с помощью полезного рациона, узнавали в OBOZ.UA.

Цельнозерновые продукты

Продукты из цельного зерна содержат много клетчатки, которая необходима для нормальной работы мозга. Также, они содержат витамин Е, который помогает защитить от воспаления, контролировать кровяное давление и уменьшить окислительный стресс. Чтобы получить такую пользу, следует употреблять коричневый рис, ячмень, пшеницу булгур, овсянку и макароны из цельного зерна.

Брокколи

Брокколи является источником витамина К, который способствует образованию сфинголипидов, жиров, важных для клеток мозга. Кроме того, брокколи содержит растительные соединения, которые известны противовоспалительным и антиоксидантным действием. Таким образом, этот продукт улучшает когнитивную функцию и защищает мозг от повреждений.

Жирная рыба

Жирная рыба является важным источником жирных кислот, в частности омега-3. Этот компонент улучшает память, помогая легче воспринимать новую информацию и предотвращая проблемы с психическим здоровьем. Оптимальную пользу можно получить, употребляя лосось, сардины, скумбрию, тунец и сельдь.

Орехи

Польза орехов трудно переоценить, потому что они являются источником витамина Е, улучшающего когнитивную функцию, а также источником омега-3, улучшающего умственные способности. Для получения этой пользы следует потреблять грецкие орехи, миндаль, кешью и семена подсолнечника, которые содержат аминокислоту, что повышает уровень серотонина и помогает уменьшить стресс.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки содержат медь, железо, магний и антиоксиданты, которые защищают организм и мозг от свободных радикалов. Также, этот продукт является источником цинка, который улучшает память и мышление.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, что нужно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга.

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