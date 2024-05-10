Способствует работе мозга и сердца: чем полезен бразильский орех для вашего здоровья

Бразильские орехи происходят из амазонских лесов Бразилии и произрастают на деревьях высотой 200 футов. Большинство преимуществ бразильских орехов для здоровья связано с их богатым содержанием селена.

Кроме того, эти орехи содержат такие фитонутриенты, как лютеин-зеаксантин и бета-криптоксантин, а также минералы, как кальций, фосфор, медь, железо, магний и цинк. Мы расскажем вам подробнее о пользе этого продукта для вашего здоровья.

Содержит селен, который способствует нормальному функционированию щитовидной железы.

Исследования связывают неправильную работу щитовидки с дефицитом селена. Это объясняется тем, что селен связывается с другими молекулами щитовидной железы и помогает в создании и эффективном использовании тиреоидных гормонов.

Бразильские орехи являются богатым источником селена и исследования показывают, что они помогают повысить уровень селена у людей с заболеваниями щитовидной железы и улучшают ее функцию.

Способствует лучшей работе мозга

Исследование показало, что пожилые участники, употреблявшие по одному бразильскому ореху ежедневно в течение шести месяцев, продемонстрировали улучшение своих вербальных способностей и пространственных навыков.

Этот эффект также объясняется высоким содержанием селена, защищающего мозг от повреждений, повышая уровень антиоксидантов. Кроме того, элаговая кислота, содержащаяся в орехах, также помогает защитить мозг.

Содержащаяся в орехах элаговая кислота обладает противораковыми свойствами.

Элаговая кислота, содержащаяся в бразильских орехах, также имеет ряд других преимуществ для здоровья. К ним относятся ее противоопухолевые и антимутагенные свойства, снижающие риск развития рака.

Кроме того, известно, что селен, содержащийся в бразильских орехах, также снижает риск рака. Национальный фонд исследования рака в США подтверждает этот факт и утверждает, что бразильские орехи помогают в лечении рака.

Содержит минералы и антиоксиданты, предотвращающие болезни сердца

Бразильские орехи представляют собой богатый источник кальция, калия и магния, которые имеют решающее значение для регулирования кровяного давления. Орехи также содержат растворимую клетчатку, которая может снизить уровень плохого холестерина ЛПНП.

Кроме того, антиоксиданты, присутствующие в бразильских орехах, снижают риск сердечных заболеваний. Таким образом, умеренное употребление бразильских орехов помогает поддерживать общее состояние здоровья.

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